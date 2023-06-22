تعهدات بعشرات مليارات اليورو لإعادة إعمار أوكرانيا

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم الخميس، إن أوكرانيا تلقت تعهدات جديدة بما مجموعه 60 مليار يورو لإعادة بناء اقتصادها في ختام المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار الذي نظم في لندن.

وأعلن الوزير، خلال جلسة اختتام المؤتمر "لم نفكر في هذا المؤتمر على أنه مؤتمر لإعلان المساهمات. ومع ذلك، فإننا نعلن اليوم ما مجموعه 60 مليار يورو من الدعم لأوكرانيا" من قبل الدولة أو المنظمات الدولية على المدى القصير أو المتوسط.

يأتي الجزء الأكبر من الالتزامات من حزمة مساعدات بقيمة 50 مليار يورو خطط الاتحاد الأوروبي لصرفها حتى عام 2027 وأعلن عنها عشية المؤتمر.

كما أعلنت الولايات المتحدة عن دعمها بـ1,3 مليار دولار أميركي (حوالي 1,2 مليار يورو) كمساعدات خصوصا لقطاعي الطاقة والبنى التحتية.

وقال دينيس شميغال رئيس الوزراء الأوكراني "سنبدأ بإعادة بناء أوكرانيا هذا العام ولن ننتظر نهاية" الأزمة، وتوجه بالشكر لحلفاء كييف على دعمهم المالي.

وأعرب عن سروره لأن الأموال ستسمح لكييف بالاقتراب من المبلغ الذي هي بأمس الحاجة إليه، وفقا لتقييم البنك الدولي. ومبلغ الـ60 مليار يورو يشمل أيضا المدى الطويل.

قدر تعافي الاقتصاد الأوكراني على الأجل المتوسط بأكثر من 400 مليار دولار أميركي في هذه المرحلة من الأزمة.

كان الهدف من مؤتمر لندن تعبئة الأموال اللازمة لإعادة إعمار أوكرانيا على الأجل القصير والمتوسط وأيضا دعوة القطاع الخاص للمساهمة، من خلال وضع آليات تضمن استثماراتهم.

وقال كليفرلي إن نحو 500 مؤسسة من 42 بلدا تعهدت بالمساهمة.

كان المؤتمر أيضا مناسبة لأوكرانيا لإثبات أنها تقوم بالإصلاحات الضرورية لانضمامها مستقبلا إلى الاتحاد الأوروبي وطمأنة المستثمرين.