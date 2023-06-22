الجمعة 23 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

تعهدات بعشرات مليارات اليورو لإعادة إعمار أوكرانيا

فرق إنقاذ قرب عمارة تعرضت لقصف في العاصمة كييف
22 يونيو 2023 22:40

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم الخميس، إن أوكرانيا تلقت تعهدات جديدة بما مجموعه 60 مليار يورو لإعادة بناء اقتصادها في ختام المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار الذي نظم في لندن.

وأعلن الوزير، خلال جلسة اختتام المؤتمر "لم نفكر في هذا المؤتمر على أنه مؤتمر لإعلان المساهمات. ومع ذلك، فإننا نعلن اليوم ما مجموعه 60 مليار يورو من الدعم لأوكرانيا" من قبل الدولة أو المنظمات الدولية على المدى القصير أو المتوسط.

يأتي الجزء الأكبر من الالتزامات من حزمة مساعدات بقيمة 50 مليار يورو خطط الاتحاد الأوروبي لصرفها حتى عام 2027 وأعلن عنها عشية المؤتمر.

كما أعلنت الولايات المتحدة عن دعمها بـ1,3 مليار دولار أميركي (حوالي 1,2 مليار يورو) كمساعدات خصوصا لقطاعي الطاقة والبنى التحتية.

وقال دينيس شميغال رئيس الوزراء الأوكراني "سنبدأ بإعادة بناء أوكرانيا هذا العام ولن ننتظر نهاية" الأزمة، وتوجه بالشكر لحلفاء كييف على دعمهم المالي.

أخبار ذات صلة
وزيرة فرنسية سابقة: المبادرة الإفريقية فرصة لحل الأزمة الأوكرانية
أوكرانيا تحقق تقدماً بشأن شروط الانضمام للاتحاد الأوروبي

وأعرب عن سروره لأن الأموال ستسمح لكييف بالاقتراب من المبلغ الذي هي بأمس الحاجة إليه، وفقا لتقييم البنك الدولي. ومبلغ الـ60 مليار يورو يشمل أيضا المدى الطويل.

قدر تعافي الاقتصاد الأوكراني على الأجل المتوسط بأكثر من 400 مليار دولار أميركي في هذه المرحلة من الأزمة.

كان الهدف من مؤتمر لندن تعبئة الأموال اللازمة لإعادة إعمار أوكرانيا على الأجل القصير والمتوسط وأيضا دعوة القطاع الخاص للمساهمة، من خلال وضع آليات تضمن استثماراتهم.

وقال كليفرلي إن نحو 500 مؤسسة من 42 بلدا تعهدت بالمساهمة.

كان المؤتمر أيضا مناسبة لأوكرانيا لإثبات أنها تقوم بالإصلاحات الضرورية لانضمامها مستقبلا إلى الاتحاد الأوروبي وطمأنة المستثمرين.

المصدر: وكالات
أوكرانيا
إعادة إعمار أوكرانيا
تعهدات
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
"بلدية أبوظبي" تعرّف شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية الهندسية بمستجدات التصنيف وقيد المهن
الإمارات
"بلدية أبوظبي" تعرّف شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية الهندسية بمستجدات التصنيف وقيد المهن
اليوم 13:44
إغلاق جزئي على الدوار في مدينة محمد بن زايد - أبوظبي
الإمارات
إغلاق جزئي على الدوار في مدينة محمد بن زايد - أبوظبي
اليوم 13:37
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الفلبين
الإمارات
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الفلبين
اليوم 13:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©