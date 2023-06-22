أوكرانيا تحقق تقدماً بشأن شروط الانضمام للاتحاد الأوروبي

قال أوليفر فارهيلي المفوض الأوروبي لسياسات الجوار والتوسع، اليوم الخميس، إن أوكرانيا أحرزت تقدماً في الأشهر الماضية في الوفاء بشروط الاتحاد الأوروبي للبدء رسمياً في مفاوضات الانضمام للتكتل.

وتقدمت كييف بطلب للانضمام إلى التكتل مطلع العام الماضي، وذلك بعد أيام من بدء الأزمة الحالية، وتجري حالياً إصلاحات على أمل البدء في المفاوضات بنهاية العام الجاري.

وقال فارهيلي للصحفيين في السويد إن أوكرانيا أكملت إصلاحات في اثنين من سبعة مجالات ذات أولوية.

وأضاف أن التقدم في المجالات الأخرى يمضي "على المسار" ويتم في الموعد.

وأوضح فارهيلي أن إصلاح المحكمة الدستورية يتبلور انتظاراً لقراءة ثانية في البرلمان بكييف، مشيراً إلى أن الجهود الجارية في مجالات محاربة الفساد وغسل الأموال، إضافة إلى تقييد تأثير رجال الأعمال وتعزيز حقوق الأقليات، تتم بوتيرة أبطأ.

وأكملت مولدوفا، التي تقدمت بطلب الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي بعد أوكرانيا بفترة وجيزة، الإصلاحات في أربعة من أصل تسعة مجالات تحظى بالأولوية.

يعني الوفاء بمعيار الأولوية، البدء في عمليات الإصلاح المطلوبة في الدول المرشحة للحصول على العضوية، والتي تتبعها مفاوضات مكثفة، حيث يتعين على الدول المتطلعة للعضوية أن تلتزم بقوانين الاتحاد الأوروبي ومعاييره.