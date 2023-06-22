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السيسي يبحث التحديات الإقليمية والدولية مع الاتحاد الأوروبي

السيسي يلتقي رئيس المجلس الأوروبي
22 يونيو 2023 20:12

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي أهمية التصدي للتحديات الإقليمية والدولية.
خلال اللقاء الذي حصل على هامش انعقاد قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد" في العاصمة الفرنسية باريس، أعرب السيسي عن تقديره للعلاقات المصرية الأوروبية، مؤكداً الاهتمام بتطويرها وتعميق الشراكة بين الجانبين، أخذاً في الاعتبار التشارك في الجوار الإقليمي المتوسطي، وفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي.
وأوضح المتحدث أن اللقاء تناول متابعة تطورات مختلف أوجه العلاقات بين الجانبين، في إطار وثيقة "أولويات المشاركة المصرية الأوروبية حتى عام 2027"، التي تمثل مساراً حيوياً لمزيد من تعميق الشراكة المصرية الأوروبية خلال السنوات القادمة في كافة المجالات.
كما تطرق اللقاء إلى التباحث بشأن أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث ثمن رئيس المجلس الأوروبي في هذا الإطار الجهود المصرية المُقدرة من قبل الاتحاد الأوروبى تجاه مختلف القضايا التى تمثل تحديات بالمنطقة وتمس الأمن والاستقرار بدول المتوسط، خاصةً على صعيد استضافة الملايين من اللاجئين على أرض مصر وكذلك منع الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.
كما ناقش الطرفان تطورات الأزمة الأوكرانية، فضلاً عن مستجدات الوضع الراهن في السودان.
واتفق الرئيس المصري ورئيس المجلس الأوروبي بشأن أهمية مواصلة التشاور والتنسيق خلال الفترة القادمة من أجل تكثيف الجهود لمساعدة السودان على تجاوز هذا الوضع وذلك على نحو يراعي مصالح الشعب السوداني في هذا الصدد والأوضاع الإنسانية التي يعاني منها.
وأكد رئيس المجلس الأوروبي رغبة الاتحاد في مواصلة دفع التعاون مع مصر على مختلف المستويات.

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