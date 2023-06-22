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سيدة أوكرانيا الأولى: أبكي بصورة متكررة

أولينا زيلينسكا
22 يونيو 2023 20:12

قالت أولينا زيلينسكا، سيدة أوكرانيا الأولى إنها تبكي بصورة متكررة بسبب الأزمة الحالية في بلادها.
وأوضحت زيلينسكا، في تصريحات لصحيفة "ال موندو" الإسبانية، الخميس: "اليوم، في هذا الحوار، ربما أبكي مجدداً. هذا أمر يحدث لي بصورة متكررة".
وأضافت زوجة الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي "في النهاية، أنا إنسانة، لدي مشاعر وأبكي".
وأكدت زيلينسكا (45 عاماً) للصحيفة أن الأمر كان أسوأ بالنسبة لها بعد بدء الأزمة في أوكرانيا في فبراير من العام الماضي.
وقالت "في الأيام الأولى من الأزمة، كل هجوم يؤذيني بصورة كبيرة. حتى في الفعاليات الرسمية، بكيت".

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المصدر: د ب أ
الحرب في أوكرانيا
أولينا زيلينسكا
فولوديمير زيلينسكي
الأزمة الأوكرانية
أوكرانيا
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