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سلطنة عُمان تضبط أكثر من ستة ملايين حبة كبتاغون

سلطنة عُمان تضبط أكثر من ستة ملايين حبة كبتاغون
22 يونيو 2023 20:01

أعلنت سلطنة عُمان الخميس ضبط أكثر من ستة ملايين حبة كبتاغون خلال "عملية نوعية" بالتعاون مع السعودية، وإلقاء القبض على شبكة لتهريب المخدرات.

وقالت شرطة عمان السلطانية في فيديو نشرته على حسابها على موقع تويتر، إنها نفّذت "عملية نوعية" تمكنت خلالها "من ضبط الشبكة بالجرم المشهود والأدلة القاطعة بعد عمليات تتبع ورصد دقيقة بالتعاون مع الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية".

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وأضافت "بلغت الكمية المضبوطة أكثر من ستة ملايين قرص من حبوب الكبتاغون تمّ تخزينها في مستودعات مختلفة تمهيدًا لإعادة تصديرها داخل شحنات وبضائع أخرى وإخفائها بطريقة ذكية ومحكمة".

المصدر: آ ف ب
سلطنة عمان
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