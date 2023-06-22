الجمعة 23 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

أوكرانيا تعلن "نجاحاً جزئياً" في العمليات العسكرية

آلية عسكرية أوكرانية في دونيتسك
22 يونيو 2023 18:45

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، أنه أحرز "نجاحاً جزئياً" في العمليات العسكرية بجنوب شرق وشرق البلاد.
وقال أندري كوفاليوف المتحدث باسم هيئة الأركان العامة إن القوات الأوكرانية تواصل شن عمليات هجومية هناك.
وصرح كوفاليوف أن القوات الأوكرانية تعزز المواقع التي وصلت إليها بعد مهاجمة قريتي "ريفنوبل" و"ستارومايورسك" في جنوب شرق أوكرانيا.
وتقع القريتان في منطقة دونيتسك بالقرب من تجمعات سكنية صغيرة كانت أوكرانيا استعادت السيطرة عليها في وقت سابق من الشهر الجاري.
ونقل مركز الإعلام العسكري الأوكراني عن كوفاليوف قوله إن القوات الأوكرانية تهاجم تجمعات سكنية صغيرة في "بيلوهوريفكا" و"ديبروفا" في شرق البلاد.
وأضاف كوفاليوف أن القتال العنيف بشكل خاص مستمر باتجاه ليمان (في الشرق) بمناطق شمال غرب "ديبروفا"، وبالقرب من غابات "سيريبريانسك"، وشمال "هريوريفكا" في منطقة دونيتسك.
وأردف أن القوات الأوكرانية تقاوم أيضاً الهجمات الروسية في مناطق ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا.

أخبار ذات صلة
وزيرة فرنسية سابقة: المبادرة الإفريقية فرصة لحل الأزمة الأوكرانية
تعهدات بعشرات مليارات اليورو لإعادة إعمار أوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
تابع التغطية كاملة
المصدر: وكالات
الجيش الأوكراني
دونيتسك
الحرب في أوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
أوكرانيا
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
"بلدية أبوظبي" تعرّف شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية الهندسية بمستجدات التصنيف وقيد المهن
الإمارات
"بلدية أبوظبي" تعرّف شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية الهندسية بمستجدات التصنيف وقيد المهن
اليوم 13:44
إغلاق جزئي على الدوار في مدينة محمد بن زايد - أبوظبي
الإمارات
إغلاق جزئي على الدوار في مدينة محمد بن زايد - أبوظبي
اليوم 13:37
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الفلبين
الإمارات
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الفلبين
اليوم 13:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©