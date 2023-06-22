أوكرانيا تعلن "نجاحاً جزئياً" في العمليات العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، أنه أحرز "نجاحاً جزئياً" في العمليات العسكرية بجنوب شرق وشرق البلاد.

وقال أندري كوفاليوف المتحدث باسم هيئة الأركان العامة إن القوات الأوكرانية تواصل شن عمليات هجومية هناك.

وصرح كوفاليوف أن القوات الأوكرانية تعزز المواقع التي وصلت إليها بعد مهاجمة قريتي "ريفنوبل" و"ستارومايورسك" في جنوب شرق أوكرانيا.

وتقع القريتان في منطقة دونيتسك بالقرب من تجمعات سكنية صغيرة كانت أوكرانيا استعادت السيطرة عليها في وقت سابق من الشهر الجاري.

ونقل مركز الإعلام العسكري الأوكراني عن كوفاليوف قوله إن القوات الأوكرانية تهاجم تجمعات سكنية صغيرة في "بيلوهوريفكا" و"ديبروفا" في شرق البلاد.

وأضاف كوفاليوف أن القتال العنيف بشكل خاص مستمر باتجاه ليمان (في الشرق) بمناطق شمال غرب "ديبروفا"، وبالقرب من غابات "سيريبريانسك"، وشمال "هريوريفكا" في منطقة دونيتسك.

وأردف أن القوات الأوكرانية تقاوم أيضاً الهجمات الروسية في مناطق ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا.