دعوات إلى إقامة "ميثاق مالي عالمي جديد"

ناشد زعماء دول من الشمال والجنوب، اليوم الخميس، إلى إقامة "ميثاق مالي عالمي جديد".

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يستضيف هذه القمة، من أجل "ميثاق مالي عالمي جديد" إلى "صدمة تمويل عام" لمواجهة الفقر واحترار المناخ أمام حوالى أربعين رئيس دولة وحكومة مجتمعين في العاصمة الفرنسية باريس لمحاولة إعادة صياغة النظام الاقتصادي العالمي.

وقال ماكرون، خلال افتتاح القمة، إن الدول "لا ينبغي أن توضع أمام خيار محاربة الفقر أو مكافحة تغير المناخ"، مضيفا "علينا أن نحدث صدمة تمويل عام ونحتاج إلى المزيد من التمويل الخاص".

من جهته، جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش دعواته إلى التغيير قائلا إن "الهيكلية المالية الدولية فشلت".

وأضاف أن القواعد، التي تخصص بموجبها الأموال من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي "أصبحت غير أخلاقية للغاية" و"الجمود ليس خيارا".

- البنك الدولي وصندوق النقد الدولي

وإن كان من المستبعد أن تفضي المحادثات، الجارية في قصر "برونيار" في وسط باريس إلى قرارات ملموسة، إلا أنها تستفيد من ثقل الضيوف المشاركين وبينهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والمستشار الألماني أولاف شولتس ووزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين.

وفي خطاب ألقته صباح اليوم في باريس، قالت يلين إن واشنطن "ستضغط" من أجل أن يشارك دائنو الدول الفقيرة والنامية في مفاوضات لإعادة هيكلة ديونها.

وأعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أنّه تمّ تحقيق هدف تخصيص مئة مليار دولار أميركي من حقوق السحب الخاصة للدول الفقيرة، وهي أصول احتياط لصندوق النقد الدولي يمكن استخدامها للتنمية والتحوّل المناخي.

وقالت غورغييفا، خلال القمة "تمّ تحديد الهدف عند مئة مليار". وأضافت "حققنا الهدف، لدينا مئة مليار".

ورحّب ماكرون، على موقع تويتر، بهذا الإعلان مغرّدا "هذا الهدف لديه فرصة جيدة لأن يتحقق هذا العام!".

كذلك، تشارك الصين من خلال رئيس وزرائها لي تشيانغ. ويشارك أيضا في القمة الرئيس الكيني وليام روتو بالإضافة إلى نحو عشرين زعيما أفريقيا.

نشأت فكرة القمة في نوفمبر خلال مؤتمر الأطراف للمناخ (كوب27) في مصر، عقب الخطة التي قدمتها رئيسة وزراء بربادوس ميا موتلي. فقد أعادت إحياء الأمل في إحراز تقدم بشأن هذه المسألة التي باتت عقبة بوجه مفاوضات المناخ بين الدول الفقيرة والدول الغنية المسبب الرئيس لانبعاثات غازات الدفيئة.

ودعت موتلي، التي حضّت على إعادة توجيه التمويل الدولي نحو قضايا المناخ، اليوم الخميس، إلى "تحول مطلق" في النظام المالي وليس فقط "إصلاح مؤسساتنا".

وأضافت "نأتي إلى باريس اليوم بقلب حزين لكن بأمل".