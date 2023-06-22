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مستشار ألمانيا يدافع عن اتفاق اللجوء الأوروبي

مستشار ألمانيا يدافع عن اتفاق اللجوء الأوروبي
22 يونيو 2023 14:18

دافع المستشار الألماني أولاف شولتس عن الخطط الأوروبية بشأن إجراءات اللجوء على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وقال شولتس اليوم الخميس في بيان حكومي بالبرلمان الألماني "بوندستاج": "إنه اتفاق تاريخي، لأنه أظهر أن الاتحاد الأوروبي يمكنه تجاوز خلافاته حتى فيما يتعلق بأكثر القضايا الخلافية".

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وتابع المستشار الألماني: "سيتم تخفيف العبء عن ألمانيا من خلال مثل هذا النظام العادل الجديد، لأنه قبل ذلك كنا الوجهة الرئيسية للهجرة الداخلية التي لا يمكن السيطرة عليها بشكل كبير داخل منطقة شينجن".

يذكر أن دول الاتحاد الأوروبي اتفقت على خطط إصلاح شاملة لنظام اللجوء في مطلع يونيو الجاري. وبموجب الاتفاق، من المقرر فحص طلبات لجوء المهاجرين الذين ينحدرون من مواطن تقل نسبة الاعتراف بلاجئين منها عن 20%، على الحدود الخارجية للاتحاد في غضون 12 أسبوعا. وسيتم إلزام طالبي اللجوء خلال هذه المدة بالبقاء في مراكز استقبال تخضع لرقابة صارمة. وسيتم ترحيل من ليس لديه فرصة في اللجوء على الفور.

المصدر: د ب أ
ألمانيا
أولاف شولتس
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