العثور على شخص مفقود بعد وقوع انفجار في باريس

تم العثور على شخص من بين شخصين، فقدا عقب وقوع انفجار بوسط باريس أمس الأربعاء. وقال نائب عمدة باريس إيمانويل جريجوا لإذاعة فرانس انفو إنه تم العثور على شخص خلال الليل، وجرى نقله للمستشفى.

وأكدت الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) اليوم الخميس أن عملية البحث أسفل الانقاض مستمرة للعثور على الشخص الثاني الذي مازال مفقودا.

وتسبب الانفجار في انهيار جزئي لمبنى مؤلف من عدة طوابق في المنطقة الخامسة بالمدينة. وكان حريق قد اندلع، وامتد للمباني المجاورة، وجرى إجلاء عدة منازل. ويشار إلى أن من بين الـ37 مصابا، أربعة أشخاص حالتهم حرجة.