بايدن يستقبل رئيس الوزراء الهندي

استقبل الرئيس الأميركي جو بايدن بحفاوة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في اليوم الأول من زيارة الدولة التي يجريها في الولايات المتحدة.

وأقام بايدن وزوجته جيل عشاء لمودي اقتصر على عدد قليل من الأشخاص في البيت الأبيض مساء الأربعاء. وقد شارك في العشاء مستشارا الأمن القومي في البلدين.

ينطلق برنامج زيارة مودي في واشنطن فعلاً، اليوم الخميس مع مراسم عسكرية وخطاب أمام الكونجرس الأميركي وعشاء رسمي.

ومن المقرر في خطوة نادرة لمسؤول هندي، ان يرد الرجلان على أسئلة الصحافيين.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي "العلاقة الثنائية التي ستكون من الأهم لمستقبل العالم، واعدة جدا".

وسمح ذلك بتجاوز البروتوكول إذ يقوم قادة الدول فقط وليس الحكومات بزيارات "دولة" مع كل ما يرافق ذلك من محطات ومراسم.

منذ توليه السلطة استقبل بايدن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك في إطار زيارة دولة.

ويصف البيت الأبيض زيارة ناريندرا مودي رئيس وزراء أكثر دول العالم تعدادا للسكان، على أنها "زيارة دولة رسمية".

ووعد كيربي بسلسلة "إعلانات" في مجال التعاون، من التكنولوجيا إلى الانتقال في مجال الطاقة مرورا بشبه الموصلات.