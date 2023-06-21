اجتماع «أستانة» يؤكد ضرورة تهيئة الظروف لعودة السوريين

أنقرة (وكالات)

قالت وزارة الخارجية التركية، إن الأطراف المشاركة في اجتماع أستانة أكدت ضرورة تهيئة الظروف اللازمة داخل سوريا من أجل ضمان العودة الآمنة والطوعية والمشرفة للاجئين السوريين. جاء ذلك في بيان نشرته الخارجية التركية عقب البيان الختامي المشترك الذي صدر في نهاية اجتماع أستانة حول سوريا بنسخته الـ20، في العاصمة الكازاخية أمس. وأوضح البيان، أن الاجتماع تناول قضايا الوضع الميداني ومكافحة الإرهاب والتطورات الإقليمية والعملية السياسية وعودة السوريين والمساعدات الإنسانية.

وأكدت الأطراف المشاركة «التزامها القوي بوحدة سوريا السياسية ووحدة أراضيها، والدور الريادي الذي يقوم به مسار أستانة في إيجاد حل سلمي للمسألة السورية»، وفق البيان.