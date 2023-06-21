السعودية: حافلات ذاتية القيادة لخدمة الحجاج

الرياض (الاتحاد)

أطلقت الهيئة العامة للنقل السعودي، لأول مرة في موسم حج هذا العام، تجربة الحافلات الترددية ذاتية القيادة، لخدمة الحجاج، وذلك حرصاً على توفير تقنياتٍ حديثة مبتكرة تمكن النقل «الصديق للإنسان والبيئة»، ضمن مبادراتها في توفير خيارات نقل متعددة، للتسهيل على حجاج بيت الله الحرام.

وتستخدم الحافلات ذاتية القيادة، تقنيات الذكاء الاصطناعي والكاميرات والحساسات المحيطة بها للقيادة دون تدخل بشري، ضمن مسار محدد، حيث تقوم بجمع المعلومات خلال الحركة وتحليلها لاتخاذ القرارات اللازمة، بهدف تحسين تجربة الركاب وضمان السلامة الحيوية، وتتسع الحافلة الواحدة لـ 11 مقعداً، وتسير 6 ساعات في الشحنة الواحدة، وتصل سرعتها إلى 30 كيلومتراً في الساعة، بحسب بيان صادر عن الهيئة العامة للنقل السعودي أمس.

وتهدف الخدمة إلى تسهيل تنقل ضيوف الرحمن، وقياس مدى جدوى استخدام هذه التقنيات في الحج ووضع الاشتراطات اللازمة لها في الأعوام القادمة لتشغيلها بالشكل التجاري.

وفي السياق، قامت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين بتوزيع المظلات الشمسية للوقاية من أشعة الشمس على حجاج بيت الله الحرام في صحن المطاف، وذلك ضمن مبادرة «حفاوة» التي دشَّنها الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس. وأوضح رئيس مجلس شباب الرئاسة التطويري فادي السلمي، أن المبادرة جاءت من أجل توفير جميع سبل الراحة وتقديم أفضل الخدمات لقاصدي المسجد الحرام من الحجاج والمعتمرين.

وكانت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، أعلنت في بيان فجر أمس، قدوم 1.342 مليون حاج خلال موسم الحج لهذا العام عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية. وأوضحت أن عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية بلغ مليوناً و280 ألفاً و240 حاجاً، بينما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية 57 ألفاً و463 حاجاً، في حين بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البحرية 4 آلاف و648 حاجاً.

وأكدت المديرية العامة للجوازات تسخير إمكاناتها كافة لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي تعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.

وأعلنت السعودية في يناير الماضي أنها ستسمح بأداء فريضة الحج هذا العام دون أي قيود على عدد الحجاج وأعمارهم.