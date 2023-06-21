اجتماع «ليبي - أميركي» حول الإعداد للانتخابات

حسن الورفلي (بنغازي)

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، أمس، عقد اجتماع حول الإعداد للانتخابات الليبية في العاصمة الأميركية واشنطن، برئاسة مدير المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي محمود الفطيسي، وبتنظيم مسؤول المكتب الليبي السابق بوزارة الخارجية الأميركية وليام لورانز.

وأضافت الحكومة، في بيان، أن الاجتماع، الذي تلقى مداخلات بعض المشاركين عبر تقنية «زوم»، ناقش سبل والفرص المتاحة لإنجاح الانتخابات، ودعم الاستقرار في ليبيا.

نقل البيان عن الفطيسي تأكيده، خلال الاجتماع، أهمية الفصل بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وعقد الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت ممكن.

وضم الاجتماع السفير والمبعوث الأميركي لليبيا ريتشارد نورلاند، والمبعوث السابق جوناثن واينر، بحضور مدير إدارة التعاون الدولي والشؤون الخارجية في ديوان مجلس الوزراء الطاهر الباعور، وبمشاركة عدد من المهتمين بالملف الليبي.

وتتوافق رؤية الولايات المتحدة الأميركية تجاه التطورات السياسية في ليبيا مع ما قدمه المبعوث الأممي عبدالله باتيلي أمام مجلس الأمن الدولي قبل عدة أيام، حيث أشاد ريتشارد نورلاند، بإحاطة باتيلي.

وقال: إنها «قدمت تعريفًا بالعقبات الرئيسية أمام تحديد خريطة طريق ذات مصداقية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية».

وجدد نورلاند، في تغريدة على حساب السفارة الأميركية في «تويتر»، تأكيد دعم الولايات المتحدة جهود مبعوث الأمم المتحدة «الرامية إلى جمع صفوف الليبيين، للتغلب على تلك العقبات».

وفي سياق متصل، بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، أمس، مع السفير ريتشارد نورلاند، ملف إجراء الانتخابات في أقرب إطار زمني، مؤكداً الحرص على إنجاح الانتخابات وفق قوانين انتخابية عادلة.

من جانبه، أكد نورلاند على دعم الولايات المتحدة للجهود المبذولة من أجل إجراء انتخابات وطنية، مشيراً إلى أهمية المضي نحو إجراء الانتخابات في أقرب الآجال.