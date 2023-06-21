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الإمارات: تعزيز الحوار ضروري لإنهاء العُنف وترسيخ السلام في جنوب السودان

أميرة الحفيتي تلقي بيان الإمارات في مجلس الأمن
22 يونيو 2023 01:25

نيويورك (الاتحاد)

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أكدت الإمارات أن تعزيز الحوارِ بين المجتمعات المحلية في دولة جنوب السودان ضروري لإنهاء دوامة العُنف وترسيخ ثقافة السلام على المستوى المُجتمعي، مشيرةً إلى أن مسار السلام يبدأ حينما تُبدي الأطراف كافة استعدادها لإجراء حوارٍ هادفٍ، يسمح بتجاوز الخلافات ويُرسي دعائم السلام.
وقالت الإمارات، في بيان ألقته أميرة الحفيتي نائبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي، إن مسار السلام في دولة جنوب السودان يبدأ حينما تُبدي الأطراف كافة استعدادها لإجراء حوارٍ هادفٍ، يسمح بتجاوز الخلافات ويُرسي دعائم السلام.
ودعا البيان إلى تعزيز الحوارِ بين المجتمعات المحلية، لإنهاء دوامة العُنف وترسيخ ثقافة السلام على المستوى المُجتمعي، مشيراً إلى أن جهود بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان «أُونمِيس» في هذا الصدد ضرورية، لا سيما من حيث التواصل مع القادة المحليين والتقليديين، وإنشاء مِنَصَّة لمناقشة مختلف القضايا بينهم، وتهدئة التوترات، وتجديد التزام المجتمعات المحلية بقيم التعايش السلمي.
واعتبر البيان أن استمرار الحوار والتواصل بين أصحاب المصلحة، ومنهم النساء والشباب، جوهريٌ لإعادة بناء الثقة بين الأطراف وإحراز المزيد من التقدم في تنفيذ اتفاق السلام المعاد تَنشِيطه. 
وأشار إلى الخطوات الإيجابية التي اتخذها جنوب السودان وتصب في هذا الاتجاه، مثل الموافقة على قانون الانتخابات وتقديم عدد من مشاريع القوانين المهمة، والموافقة على الميزانية الوطنية لنشر القوات الموحدة الضرورية.
وأكد البيان ضرورة مواصلَة العمل على مواجهة التحديات الأمنية الخطيرة في جنوب السودان، خاصة في ضوء الأحداث الأخيرة في ولاية أعالي النيل وبالأخص في مدينة «مَلَكَال»، التي تشهد استهدافاً وقتلاً مستمراً للمدنيين والعاملين في المجال الإنساني والتعرض للقوافل الإنسانية والتجارية، الأمر الذي يعرقل وصول المساعدات للمحتاجين، واللاجئين الوافدين إلى جنوب السودان في ظل التوترات التي تشوب المنطقة.

جنوب السودان
الإمارات
أميرة الحفيتي
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