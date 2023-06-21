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16 قتيلاً بتفجيرين انتحاريين استهدفا معسكراً في الصومال

أرشيفية
22 يونيو 2023 01:24

مقديشو (الاتحاد)

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قتل 16شخصاً على الأقل، وأصيب آخرون، أمس، في تفجيرين انتحاريين استهدفا مركزاً عسكرياً حكومياً بمدينة بارطيري في ولاية جوبالاند جنوبي الصومال. وقال مصدر بالشرطة: إن «التفجيرين عبارة عن سيارتين مفخختين استهدفتا مركز أي دي سي للتجنيد العسكري في بارطيري بإقليم جدو جنوبي البلاد».
وأضاف المصدر، أن «التفجير الأول استهدف مدخل المركز، فيما وقع التفجير الثاني عند تجمع عدد من أفراد الجيش في موقع التفجير الأول». وأشارت الحصيلة الأولية إلى مقتل 16 شخصاً وإصابة نحو 10 آخرين بجروح. وتتدرب قواتٌ محلية في معسكر «أي دي سي» للتجنيد، لتحرير مناطق ولاية جوبالاند المحلية من الإرهابيين.
وأعلنت حركة «الشباب» الإرهابية مسؤوليتها عن الهجومين الانتحاريين، بحسب وسائل إعلام محسوبة عليها.

الصومال
جوبالاند
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