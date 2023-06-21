تحذيرات لفرق الإنقاذ من ألغام الحوثي البحرية قرب «صافر»

عدن (الاتحاد)

دعا المرصد اليمني للألغام، فريق الأمم المتحدة المتخصص بعملية إفراغ خزان النفط العائم قبالة سواحل الحديدة «صافر» إلى أخذ الحيطة والحذر من الألغام البحرية التي نشرتها جماعة الحوثي على مقربة من الخزان النفطي المتهالك. وقال المدير التنفيذي للمرصد فارس الحميري، في ندوة افتراضية على هامش مؤتمر اتفاقية حظر الألغام المنعقد في جنيف، إن «على الفريق الأممي المعني بإنقاذ خزان صافر وضع آليات مراقبة مستمرة أثناء عملية الإنقاذ»، منبهاً إلى أن الحوثيين نشروا كميات كبيرة من الألغام البحرية متعددة الأحجام والأشكال والمهام، في المياه اليمنية بالبحر الأحمر. وأكد أن جماعة الحوثي استخدمت الألغام البحرية كسلاح فتاك في حربها ضد اليمنيين، وأنها تشكل خطراً كبيراً على الأمن المائي والبيئي والإنساني. وأشار إلى أن الفرق الهندسية البحرية تمكنت من تفكيك وإتلاف 3452 لغماً بحرياً في عدد من الجزر اليمنية في البحر الأحمر. ولفت إلى أن تلك الألغام أدت إلى خروج مناطق اصطياد واسعة عن الإنتاج كان يقصدها الصيادون التقليديون، وإلى تهديد حركة الملاحة التجارية الدولية، وإلى تصاعد المخاوف لدى الوكالات البحرية التي رفعت التأمين على السفن التجارية. كما دعا الحميري، إلى دعم الفرق الهندسية بالمعدات والأجهزة المتطورة وآلات رصد دقيقة ووسائل التدمير والتفجير والتخلص، لتسهيل عملها في تطهير المنطقة من هذا التلوث.