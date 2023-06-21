أوغندا.. مقتل مسلحين وتحرير عدد من الرهائن بعد هجوم على المدرسة

كامبالا (وكالات)

أعلن الجيش الأوغندي تحريره 3 رهائن وقتله مسلحين اثنين خلال عملية عسكرية نفذها لإطلاق سراح مختطفين من قبل إرهابيين مشتبه بهم، في أعقاب هجوم على مدرسة في منطقة كاسيسي بأوغندا الأسبوع الماضي، وأسفر عن مقتل 42 شخصاً على الأقل. وأوضح المتحدث باسم الجيش الأوغندي فيليكس كولايجي، أنه تم إنقاذ صبيين وامرأة في حديقة فيرونجا الوطنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مشيراً إلى أن «الجنود نصبوا كميناً للمتمردين وقتلوا اثنين منهم واستولوا على أسلحتهم». في وقت سابق، أعلنت السلطات الأوغندية اعتقال 20 مشتبهاً بهم في الهجوم على مدرسة لوبيريها الثانوية للاشتباه في مساعدتهم للإرهابيين.