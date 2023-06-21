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دعوة أممية لتسريع صادرات الحبوب في البحر الأسود

سفن تحمل الحبوب تنتظر التفتيش في المرسى الجنوبي لإسطنبول (رويترز)
22 يونيو 2023 01:24

نيويورك (وكالات)

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أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، أمس، أن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش دعا إلى تسريع شحنات الحبوب من الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود بموجب اتفاق يسمح بصادرات آمنة في زمن الحرب، في الوقت الذي تهدد فيه روسيا بالانسحاب من الاتفاق الشهر المقبل.
توسطت الأمم المتحدة وتركيا في مبادرة حبوب البحر الأسود مع روسيا وأوكرانيا في يوليو 2022 للمساعدة في مواجهة أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب حصار موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.
لكن فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، قال إن صادرات المواد الغذائية «تراجعت بشكل كبير من ذروة بلغت 4.2 مليون طن متري في أكتوبر 2022 إلى 1.3 مليون في مايو، وهو أقل حجم منذ بدء المبادرة العام الماضي».
وأصيب جوتيريش بخيبة أمل بسبب تباطؤ وتيرة تفتيش السفن، واستبعاد ميناء بيفديني «يوجني»، أحد الموانئ الأوكرانية الثلاثة المشمولة باتفاق التصدير عبر البحر الأسود. وقال حق في بيان «الأمين العام يدعو الأطراف إلى تسريع العمليات، ويحثهم على بذل قصارى جهدهم لضمان استمرار هذا الاتفاق الحيوي، المقرر تجديده في 17 يوليو».
وأضاف «هذا الاتفاق مهم للغاية حالياً مع بدء موسم الحصاد الجديد للحبوب في كل من أوكرانيا وروسيا».

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