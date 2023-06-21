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لندن تحتضن مؤتمراً دولياً لإعادة إعمار أوكرانيا

وزير الخارجية البريطاني ورئيس الوزراء الأوكراني خلال المؤتمر (رويترز)
22 يونيو 2023 01:24

لندن (وكالات)

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شارك قادة وممثلو أكثر من 60 بلداً على مدى يومين، في المؤتمر المخصص لإعادة إعمار أوكرانيا، في لندن، والذي يسعى إلى حشد دول وشركات ومؤسسات مالية كبرى لإعادة بناء البنى التحتية وإعادة إطلاق الاقتصاد وتمويل الخدمات العامة، فيما تعهد حلفاء كييف الغربيون بزيادة المساعدات المالية للاقتصاد الأوكراني. وفي كلمة عبر الفيديو، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس «يجب أن ننتقل من رؤية إلى اتفاقات، ومن اتفاقات إلى مشاريع ملموسة». وشدد زيلينسكي على الحاجة إلى ثقة رجال الأعمال في أن ما سيتم إعادة بنائه في أوكرانيا «لن يسقط». ولفت إلى أن «600 مليار مستهلك على الأقل يعتمدون بشكل مباشر على إنتاج أوكرانيا الزراعي»، مشيراً إلى أن الأزمة سلطت الضوء على أهمية منتجات الحبوب الأوكرانية. وستكلّف إعادة بناء الاقتصاد 411 مليار دولار وفقاً لدراسة حديثة أجراها البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والحكومة الأوكرانية، وهو مبلغ يتوقع أن يواصل الارتفاع مع استمرار الأزمة. وكثّف حلفاء كييف مساعداتهم المالية لتلبية الحاجات الهائلة، حيث أعلنت الولايات المتحدة مساعدة اقتصادية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.3 مليار دولار تركز على حاجات الطاقة والبنى التحتية. وقال أنتوني بلينكن «الأمر لا يتعلق فقط ببقاء أوكرانيا، بل يتعلق بازدهار أوكرانيا، إعادة الإعمار أمر أساسي في هذا الصدد».
وأوضح: «سنستثمر 520 مليون دولار لمساعدة أوكرانيا على إصلاح شبكة طاقتها، و657 مليون دولار لترميم البنية التحتية الحيوية المدمرة، بما في ذلك خطوط السكك الحديد والموانئ والمعابر الحدودية».
تضاف هذه المساعدة الجديدة، وهي جزء من الأموال التي وافق عليها الكونجرس الأميركي، إلى 63 مليار دولار قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ بدء الأزمة.
وفي افتتاح المؤتمر، أوضح ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني، أن بلاده ستقدم ضمانات قروض بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 3 سنوات لتمويل الخدمات العامة الأوكرانية.
وذكر أن أكثر من 400 شركة من 38 دولة، بقيمة سوقية مجمعة تبلغ 4.9 تريليون دولار تم تسجيلها في أوكرانيا، مشيراً إلى أن الاقتصاد الأوكراني أصبح فرصة استثمارية جذابة للغاية، مستشهداً بتصدير كييف الحبوب إلى العالم، إضافة إلى وجود قطاعات مهمة مثل التكنولوجيا والطاقة.
وأفرجت برلين عن مساعدة إنسانية إضافية بقيمة 381 مليون يورو في العام 2023 وباريس 40 مليون يورو مخصصة لإعادة الإعمار الضرورية ومعدات طبية.
والثلاثاء، اقترحت المفوضية الأوروبية حزمة مساعدات قيمتها 50 مليار يورو حتى العام 2027.
ويسعى مؤتمر لندن إلى إشراك القطاع الخاص من خلال الإطلاق الرسمي لمبادرة «يوكرين بيزنس كومباكت» التي تدعو الشركات في كل أنحاء العالم لالتزام دعم إعادة إعمار أوكرانيا، جنباً إلى جنب مع المؤسسات المالية العالمية الكبرى.
من جهتها، تسعى أوكرانيا إلى إقناع حلفائها بتصميمها على مواصلة الإصلاحات التي نفّذتها في السنوات الأخيرة، خصوصاً في مكافحة الفساد.

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