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إصابة 16 شخصاً في حريق بمبنى وسط باريس

إصابة 16 شخصاً في حريق بمبنى وسط باريس
21 يونيو 2023 21:56

أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن تعرض عدة أشخاص لإصابات خطيرة، وآخرون لإصابات طفيفة، إثر انفجار غاز بوسط باريس.

وقالت بورن إن عدد المصابين لم يتضح بعدما امتد الحريق لمبان مجاورة.

ونقلت تقارير إعلامية عن الشرطة أن ما لا يقل عن 16 شخصاً أصيبوا.

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وقد يكون هناك المزيد من الضحايا المحاصرين أسفل الأنقاض. وتم إرسال إجمالي 230 رجل إطفاء إلى موقع الحادث، حسبما أفادت قناة "بي إف إم تي في".

وذكرت عمدة باريس آن هيدالجو أنه تم إنشاء مركز أزمات.

ووفقاً لقناة "فرانس 24" الإخبارية، اندلع حريق كبير اليوم الأربعاء في مبنى بوسط العاصمة الفرنسية، مما تسبب فى انهيار جزء منه. وأظهر مقطع فيديو تصاعد عمود من الدخان واللهب من أنقاض أحد المباني. وبحسب مكتب المدعي العام في باريس، "اشتعلت النيران في مبنى وانهار جزئياً في شارع سان جاك، بالقرب من كنيسة نوتردام دو فال دو جراس".

المصدر: وكالات
باريس
فرنسا
حريق
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