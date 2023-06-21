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بعد تحذيرات من حدوث فيضانات جليدية.. باكستان تستعد لإجلاء مجتمعات جبلية

بعد تحذيرات من حدوث فيضانات جليدية.. باكستان تستعد لإجلاء مجتمعات جبلية
21 يونيو 2023 19:57

تستعد السلطات الباكستانية، اليوم الأربعاء، لإجلاء مجتمعات جبلية بعد أن وردت تحذيرات تشير إلى احتمال أن تؤدي موجة من الطقس شديد الحرارة إلى حدوث فيضان للبحيرات الجليدية المتفجرة.

وقالت إدارة مكافحة الكوارث في إقليم خيبر باختونخوا في شمال غرب البلاد، إنه قد طُلب من السكان في مناطق الهيمالايا وكاراكورام وهيندوكوش، الاستعداد لعمليات الإجلاء.

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وأوضح نور شاه الدين، المسؤول الإداري في بلدة شيترال الواقعة بالقرب من الحدود الأفغانية: "يقوم خبراؤنا بمراقبة الأنهار الجليدية، كما تستعد فرق الإنقاذ لحدوث أي طوارئ".

من ناحية أخرى، قال تيمور علي من إدارة مكافحة الكوارث، إن عملية الإجلاء تم التخطيط لها بعد ورود تحذيرات من أنه من المتوقع أن تصل درجة الحرارة في المناطق الشمالية التي يوجد بها أكثر من 7000 نهر جليدي، إلى أربع درجات مئوية فوق المعدل الطبيعي هذا الأسبوع.

المصدر: وكالات
باكستان
فيضانات
إجلاء
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