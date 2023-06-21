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تجدد الاشتباكات في العاصمة السودانية بعد انتهاء الهدنة

ارتفاع أعمدة الدخان في العاصمة الخرطوم
21 يونيو 2023 12:06

قال شهود إن اشتباكات اندلعت في عدة مناطق بالعاصمة السودانية اليوم الأربعاء بين طرفي الصراع بعد انتهاء هدنة مدتها 72 ساعة.
وقبل وقت قصير من انتهاء الهدنة في السادسة صباح اليوم (0400 بتوقيت جرينتش)، وردت تقارير عن اندلاع اشتباكات في المدن الثلاث بمنطقة العاصمة الأوسع على ضفتي نهر النيل، الخرطوم وبحري وأم درمان.

وقال شهود إن طائرات الجيش نفذت ضربات في مدينة بحري، كما ردت قوات الدعم السريع بالنيران المضادة للطائرات. كما قالوا إن أم درمان شهدت إطلاق نيران مدفعية واشتباكات عنيفة، كما وقعت اشتباكات على الأرض في جنوب الخرطوم.

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ويدور الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أكثر من شهرين، مما أدى إلى دمار في العاصمة واندلاع أعمال عنف واسعة النطاق في منطقة دارفور غرب البلاد وفرار أكثر من 2.5 مليون شخص من ديارهم.

المصدر: رويترز
الخرطوم بحري
السودان
الخرطوم
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