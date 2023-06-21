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الجزائر تدين بشدة اقتحام مبنى إقامة سفيرها في الخرطوم

جانب من الخرطوم خلال الصراع (أرشيفية)
21 يونيو 2023 08:23

أدانت الجزائر بشدة اقتحام مبنى إقامة سفيرها في الخرطوم وتخريب محتوياته، مشددة على ضرورة متابعة الجناة والمخربين المسؤولين عن هذا "العمل الإجرامي الذي يشكل انتهاكا للقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية".

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وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان، الأربعاء، ضرورة حماية مقار البعثات الدبلوماسية، مجددة دعوتها لكافة الأطراف السودانية إلى وقف الاقتتال وتغليب لغة الحوار لتجاوز الخلافات لإنهاء الأزمة بما يحقق التطلعات المشروعة للشعب السوداني. يشار إلى أن الجزائر قامت في وقت سابق بإجلاء طاقم السفارة وأفراد جاليتها بالسودان.

المصدر: د ب أ
الجزائر
السودان
الخرطوم
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