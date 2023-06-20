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أميركا تقدم مساعدات إضافية بقيمة 172 مليون دولار للسودان والدول المجاورة

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
21 يونيو 2023 00:07

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء تقديم مساعدات إنسانية إضافية تقدر بنحو 172 مليون دولار إلى السودان والدول المجاورة له التي تواجه تأثير الأزمة الإنسانية المستمرة هناك.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان "بهذا التمويل، تكون الولايات المتحدة قد قدمت أكثر من 550 مليون دولار من المساعدات الإنسانية خلال السنة المالية الحالية إلى السودان والدول المجاورة له، ومنها تشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى، للتعامل مع احتياجات اللاجئين والنازحين داخليا ومن تضرروا من الصراع في المنطقة".

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المصدر: وكالات
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أنتوني بلينكن
الولايات المتحدة
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