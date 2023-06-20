نشاط دبلوماسي مكثف لبعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة

نيويورك (الاتحاد)

شهدت البعثة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة نشاطاً دبلوماسياً مكثفاً، حيث أجرت معالي السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، وأعضاء بعثة الدولة لقاءات مع مسؤولين دوليين، حيث ناقشوا تطورات الأوضاع في أفغانستان وجمهورية إفريقيا الوسطى، مؤكدين دعم أنشطة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، جاء ذلك فيما أعلنت البعثة مشاركة الإمارات في المؤتمر الثالث لمكافحة الإرهاب والذي يستمر لمدة أسبوع. وتتولى الدولة الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال شهر يونيو الحالي، حيث تؤكد الإمارات التزامها بتعزيز التعاون مع الشركاء في الأمم المتحدة. وقالت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة في سلسلة تغريدات نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: «قبل الإحاطة والمشاورات المغلقة التي سيعقدها مجلس الأمن بشأن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا)، التقى السفير أبوشهاب بالسيدة فالنتين روغوابيزا، الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة مينوسكا، حيث ناقش الطرفان آخر التطورات والتحديات في جمهورية إفريقيا الوسطى، والانطباعات الخاصة بالزيارة الميدانية الأخيرة التي قام بها أعضاء المجلس إلى البلاد، والسبل التي يمكن للمجلس من خلالها تقديم المساعدة اللازمة للبعثة لتنفيذ ولايتها على أكمل وجه».

وبالشأن الأفغاني، قالت البعثة الدائمة للدولة: «من المهم أن يبقى مجلس الأمن موحداً في التزامه نحو حصول الشعب الأفغاني على فرصة لبناء المستقبل الذي يستحقه».

وأضافت: «التقت معالي السفيرة لانا نسيبة والسفير ايشيكاني كيميهيرو، المندوب الدائم لليابان لدى الأمم المتحدة، بصفتهما حاملي القلم لملف أفغانستان، مع السيدة روزا أوتونباييفا، ممثلة الأمين العام الخاصة في أفغانستان ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما)، حيث ناقشوا الوضع الأمني والإنساني وحالة حقوق الإنسان في البلاد».

وأردفت البعثة في تغريدة أخرى: «اجتمعت السيدة أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة، مع اللواء تشارلز تاي جيتواي. الرئيس المؤقت لمفوضية الرصد والتقييم المشتركة، لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق السلام المعاد تنشيطه، والجهود الدولية والإقليمية لدعم جنوب السودان».

وأشارت البعثة الدائمة للدولة إلى مشاركة الإمارات في المؤتمر الثالث لمكافحة الإرهاب والذي يستمر لمدة أسبوع، مشيرةً إلى أن الحدث سيكون حافلاً بالنقاشات حول معالجة الإرهاب من خلال تعزيز العمل متعدد الأطراف والتعاون المؤسسي.

وفي سياق نشاط البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، قالت في تغريدة منفصلة: «استهلت الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة أعمالها، بهدف مشترك يتمثل في دعم جهود الهيئة في تحقيق المساواة بين الجنسين.

وبصفتها عضواً في المجلس التنفيذي، جددت دولة الإمارات مؤخراً التزامها تجاه الهيئة من خلال تعهدها بتقديم 15 مليون دولار أميركي للفترة ما بين 2023 و2025، لكي تتمكن من تنفيذ ولايتها الثلاثية الحاسمة».

وأضافت: «يجب دعم الهيئة لتتمكن من القيام بمهامها ومعالجة عدم المساواة الهيكلية والتمييز بين الجنسين، للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، ومساعدة الهيئة في توسيع نطاق تأثيرها عبر الشراكات لمواجهة التهديدات المتنامية مثل التغير المناخي».