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«اليونيسيف»: 90% من اللبنانيين لا يستطيعون شراء الضروريات

«اليونيسيف»: 90% من اللبنانيين لا يستطيعون شراء الضروريات
21 يونيو 2023 00:37

بيروت (الاتحاد)

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قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، أمس، إن نحو 9 من كل 10 أسر في لبنان، لا تملك ما يكفي من المال لشراء الضروريات، مما يجبرها على اللجوء إلى تدابير قاسية للتعامل مع الأزمة.
وذكرت المنظمة في بيان أعقب مسحاً أجرته خلال وقت سابق من العام الجاري، أنه «بالكاد، تستطيع الأسر في لبنان تلبية احتياجاتها الأساسية، على الرغم من خفضها للنفقات بشكل كبير».
وأوضحت أن «عدداً متزايداً من الأسر، يضطر إلى اللجوء إلى إرسال الأطفال، بعضهم لا يتجاوز 6 سنوات، للعمل، في محاولة يائسة للبقاء على قيد الحياة، في ظلّ الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تجتاح البلاد».
وترسم نتائج المسح «صورة دراماتيكية للحالة، مع استمرار تفاقم الأزمة للسنة الرابعة على التوالي، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على الأطفال».
وقال ممثل «اليونيسف» في لبنان إدوارد بيجبيدر، إنّ «الأزمات المتشعبة المتفاقمة التي يواجهها أطفال لبنان، تؤدي إلى وضعٍ بائس ويائس ولا يُحتمل، وتطيح بمعنوياتهم، وتضرّ بصحتهم النفسيّة».
وبين التقرير، أن 15% من الأسر أوقفوا تعليم أطفالهم، صعوداً من 10% قبل عام واحد وخفّضت 52% من الأسر، إنفاقها على التعليم، مقارنة بنسبة 38 % قبل عام.
ولفت إلى أن ثلاثة أرباع الأسر (75%)، خفضت الإنفاق على العلاج الصحي، مقارنة بنسبة 60% خلال العام الماضي.

اليونيسيف
لبنان
منظمة الأمم المتحدة للطفولة
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