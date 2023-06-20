نقل 5 آلاف شخص من مخيم «الهول» السوري إلى العراق

هدى جاسم (بغداد)

أعلن مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، أن بغداد نقلت أكثر من 5 آلاف شخص من «مخيم الهول» في سوريا إلى الأراضي السورية وأن الشراكة مع التحالف الدولي قوّضت بيئة الإرهاب ودمرت قدراته وقتلت قياداته.

وذكر بيان لمستشارية الأمن القومي، أمس، أن «الأعرجي شارك في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث رفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب المنعقد في نيويورك».

وأضاف البيان أن «العراق سعى وبخطوات كبيرة في مجال مكافحة الإرهاب على مستوى التخطيط والتنسيق والعمليات النوعية المستمرة وشراكته مع التحالف الدولي»، مشيراً إلى أن «هذه الشراكة قوّضت بيئة الإرهاب ودمرت قدراته وقتلت قياداته».

وأضاف أن «الحكومة العراقية وبعد تحقيق النصر العسكري على داعش الإرهابي أقرت خطة وطنية لإعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، حيث تضمن المنهاج الوزاري التزاماً واضحاً بتحقيق ذلك، وجرى العمل والتنسيق في هذا الجانب مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت وكذلك منسق الشؤون الإنسانية والمنظمات الدولية العاملة في العراق».

وأوضح الأعرجي أن «الحكومة العراقية اهتمت بمخيم الهول السوري الذي يبعد عن الأراضي العراقية 13 كيلومتراً ويضم أكثر من 50 ألف نسمة من العراقيين والسوريين وبحدود 10 آلاف من الأجانب وغالبيتهم من النساء والأطفال»، مؤكداً أن «هذا المخيم يعد تهديداً مباشراً للأمن القومي العراقي وللمنطقة، كونه بيئة مضطربة اجتماعياً ويسودها العنف والجريمة والتطرف».