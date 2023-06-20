الأمم المتحدة: 2.5 مليون نازح سوداني داخل وخارج البلاد

الخرطوم (الاتحاد)

قال رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي، أمس، إن عدد الأشخاص الذين فروا من السودان منذ أكثر من شهرين، تجاوز الـ500 ألف، بينما نزح مليونا شخص داخلياً.

وأضاف جراندي في مؤتمر صحافي في نيروبي: «اليوم تجاوزنا عتبة نصف مليون لاجئ من السودان بعد بدء الصراع، نزح مليونا شخص داخل البلاد».

وتابع جراندي: «إذا لم نقم بإسكات تلك البنادق، سيستمر نزوح الشعب السوداني».

وكان جراندي يتحدث في يوم اللاجئ العالمي، غداة تعهد مانحين في مؤتمر للأمم المتحدة بتقديم نحو 1.5 مليار دولار للمساعدة في تخفيف الأزمة الإنسانية في السودان والدول المجاورة التي تستضيف لاجئين فارين من القتال.

وفي مؤتمر المانحين، الذي عقد أمس الأول، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن «حجم وسرعة غرق السودان في الموت والدمار غير مسبوقين»، فيما أعرب عن مخاوف من اتساع رقعة الأزمة التي قد تزعزع استقرار الدول الإفريقية المجاورة.

سياسياً، أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اتصالين هاتفيين برئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، وفقاً لما أفاد به بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية أمس، عشية انتهاء الهدنة الإنسانية اليوم الأربعاء.

وقال البيان إن الاتصالين الهاتفيين بحثا مستجدات الأوضاع في السودان، وأن الوزير السعودي أكد أهمية التزام جميع الأطراف السودانية باستعادة مجريات العمل الإنساني، وحماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة، وسلامة الممرات الإنسانية لوصول المساعدات الأساسية.

وجدد الوزير دعوة المملكة إلى التهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري، واللجوء إلى حل سياسي يضمن عودة الأمن والاستقرار للسودان وشعبه.

وبعد أن سادت حالة من الهدوء في الخرطوم بعدما دخلت الهدنة حيز التنفيذ صباح الأحد، تبادلت القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، أمس الأول، الاتهامات بشأن خرق الهدنة، وسط قلق من الأمم المتحدة حيال ما أسمته «العنف العرقي» في إقليم دارفور.

ودعا حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، أمس إلى إجراء تحقيق دولي في العنف ضد سكان المنطقة التي شهدت بعضاً من أسوأ المعارك في الأزمة الدائرة في السودان.

وحث مناوي مجلس الأمن الدولي على السماح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم والاغتيالات التي وقعت في المنطقة الغربية خلال الشهرين الماضيين.

وقال مناوي إن «القوة المفرطة» استخدمت ضد السكان في العديد من المناطق في المنطقة، بما في ذلك الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور.

وأودى الصراع بين الطرفين، والذي بدأ في 15 أبريل الماضي، بحياة أكثر من 3 آلاف وحوّل العاصمة إلى منطقة حرب وأثار أعمال عنف دامية في إقليم دارفور غربي البلاد الذي مزقته الصراعات إلى جانب أجزاء أخرى من البلاد.