تحذيرات من خطورة الأوضاع الصحية في السودان

أسماء الحسيني (الخرطوم)

حذرت نقابة أطباء السودان من خطورة الأوضاع الصحية، خصوصاً في دارفور والخرطوم.

وقال الدكتور عطية عبد الله عطية سكرتير عام النقابة في تصريح لـ«الاتحاد» إن الأوضاع في دارفور تزداد سوءاً في ظل استمرار المعارك، موضحاً أن النظام الصحي انهار تماماً في ولاية غرب دارفور، ومن المتوقع انهياره في باقي ولايات الإقليم، وأشار إلى أن الأوضاع تتفاقم والاتصالات مقطوعة، وأن لا إمكانية لوصول الكوادر الطبية إلى هناك من باقي أقاليم البلاد لمساعدة الجرحى وإجلاء الجثث.

وقال إنه «يتوقع الأسوأ في الخرطوم بنهاية الهدنة الأخيرة، حيث تزداد الأوضاع تردياً، في ظل هدن متتالية لا يتم الالتزام بها، ولم يستفد منها أحد».

وفي سياق آخر، أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أنه تم تقديم مساعدات غذائية طارئة لأكثر من مليون شخص في السودان خلال الأسابيع الستة الماضية، مشيراً إلى أنه يوسع نطاق توزيع المواد الغذائية بسرعة، بهدف تقديم المساعدة المنقذة للحياة إلى الناس في 14 من أصل 18 ولاية في ظل استمرار القتال وتدهور الوضع الإنساني.

وأوضح المدير القطري للبرنامج في السودان إيدي رو في تصريح أمس، أن الاحتياجات الإنسانية وصلت إلى مستويات قياسية، مع عدم وجود أي مؤشر على انتهاء الصراع.

وأضاف: «يفعل برنامج الأغذية العالمي كل ما هو ممكن لتقديم المساعدة المنقذة للحياة لملايين الأشخاص في السودان، وآلاف آخرين ممن فروا إلى البلدان المجاورة، لكننا لا نستطيع القيام بذلك بمفردنا، يجب على العالم الآن أن يتكاتف لتوفير الموارد لدعم شعب السودان في وقت الحاجة.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن برنامج الأغذية العالمي يوسع نطاق عملياته لدعم 5.9 مليون من المتضررين من النزاع في جميع أنحاء السودان على مدى الأشهر الستة المقبلة، ويحتاج البرنامج بشكل عاجل إلى 409 ملايين دولار لهذا الغرض».