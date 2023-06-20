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مؤتمر دولي في موريتانيا يدعو لوقف القتال بالسودان

أرشيفية
21 يونيو 2023 00:37

نواكشوط (الاتحاد)

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وجه المشاركون في لقاء تشاوري لقادة الرأي في دول الساحل الأفريقي والسودان، أمس، نداء إلى أطراف الأزمة في السودان من أجل وقف القتال المتواصل منذ منتصف أبريل الماضي.
جاء ذلك في البيان الختامي للملتقى الذي استضافته العاصمة الموريتانية نواكشوط، يومي أمس وأمس الأول، وشارك فيه عدد من قادة الرأي في أفريقيا، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات دولية.
ودعا البيان إلى إيقاف القتال بين الأطراف المتصارعة في السودان وتغليب المصلحة العامة صوناً للدماء.
كما طالب باعتماد الحوار وسيلة وحيدة لحل النزاعات وتبني مبادرات سلمية يقودها أبناء البلد من أجل إنهاء القتال.
ووفق البيان الختامي، فقد شهدت جلسات اللقاء على مدى يومين مداخلات ومناقشات معمقة تناولت أهم قضايا الوضع الراهن في دول الساحل الأفريقي والسودان.

موريتانيا
السودان
منطقة الساحل الأفريقي
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