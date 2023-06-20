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ليبيا ترحّل 165 مهاجراً نيجيرياً

مهاجرون نيجيريون قبيل ترحيلهم لبلادهم (أ ف ب)
21 يونيو 2023 00:38

حسن الورفلي (بنغازي)

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أعلنت السلطات الليبية أنّها رحّلت أمس، إلى نيجيريا، بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة، 165 مهاجراً نيجيرياً، أكثر من نصفهم من النساء والأطفال، وذلك في إطار برنامج للعودة الطوعية تنفّذه المنظمة الدولية.
وقال المتحدّث باسم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا العقيد هيثم بالقاسم، إنّ السلطات الليبية رحّلت 165 مهاجراً غير شرعي إلى نيجيريا على متن رحلة جوّية خاصة.
وأوضح أنّه من بين المهاجرين الذي تمّ ترحيلهم 90 امرأة و9 أطفال.
وتمّ ترحيل المهاجرين من مطار معيتيقة الدولي في طرابلس على متن طائرة تابعة لشركة الطيران الليبية الخاصة «البراق».
وبحسب بالقاسم فإنّه «من المقرّر تنظيم رحلات أخرى الأسبوع المقبل إلى نيجيريا».
وأطلقت الأجهزة الأمنية في ليبيا حملات واسعة لضبط المهاجرين غير النظاميين، وأوقفت آلافاً منهم في مدن مختلفة.

ليبيا
نيجيريا
المنظمة الدولية للهجرة
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