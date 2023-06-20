الأربعاء 21 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

اليمن: «الحوثي» يرفض مبادرات إنهاء حصار تعز

طرق ترابية فرعية خطيرة تعتبر شريان الحياة لأهالي تعز بسبب الحصار الحوثي (أ ف ب)
21 يونيو 2023 00:38

عدن (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
جولة مفاوضات جديدة لتبادل الأسرى اليمنيين بعد عيد الأضحى
مقتل امرأة وإصابة طفل بقصف «حوثي» في شبوة

أكدت الحكومة اليمنية، أن جماعة الحوثي تستخدم ملف حصار تعز الإنساني ورقة للتفاوض والابتزاز، وتواصل رفض كل الدعوات والمبادرات لإنهاء الحصار، وتحويل المدينة إلى سجن كبير، مطالبة المجتمع الدولي القيام بمسئولياته القانونية والإنسانية والأخلاقية في التحرك لإنهاء الحصار.
وحمل وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن المعاناة الإنسانية المتفاقمة لملايين المدنيين في محافظة تعز، وما يتعرضون له من مخاطر وما يتكبدونه من خسائر يومية جراء استمرارها في قطع الطرق الرئيسية الرابطة بين المحافظة وباقي المحافظات، وبين مديرياتها، ودفعهم للبحث عن خطوط بديلة غير آمنة.
وأوضح الإرياني، أن جماعة الحوثي تواصل رفض كل الدعوات والمبادرات لإنهاء الحصار عن محافظة تعز، وتحويل أكبر محافظة من ناحية الكثافة البشرية لسجن كبير، واستخدام هذا الملف الإنساني ورقة سياسية للتفاوض والابتزاز، وإخضاعها للمساومة السياسية في جريمة حرب وجريمة مرتكبة ضد الإنسانية، حسبما صرح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ».
وأشار الإرياني إلى آخر الحوادث الناتجة عن حصار تعز نتيجة جرف سيول الأمطار عدداً من السيارات الخاصة وشاحنات نقل البضائع في «سائلة» مديرية حيفان جنوب محافظة تعز، وهي طريق بديل يربط بين المحافظة ومحافظة عدن، واضطرار مئات المسافرين للبقاء عالقين على حواف الأودية بالضباب الواصل إلى وادي معادن، في مديرية طور الباحة.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي بالقيام بمسئولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية في التحرك لإنهاء الحصار الظالم الذي تفرضه جماعة الحوثي على محافظة تعز فوراً ودون أي تأخير، وملاحقة المسؤولين عن هذه الجريمة النكراء من قيادات الجماعة في المحاكم الدولية، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. 
ومنذ نحو 9 سنوات فرضت جماعة الحوثي حصاراً خانقاً على مدينة تعز، المدينة الأكثر كثافة سكانية في اليمن بعد أن أغلقت طريق «الحوبان - عدن»، وهي الطريق الرئيسية للإمدادات والسفر، ما جعل السكان والتجار يلجأون إلى طريق وعرة ومتهالكة، كما هو الحال مع طريق «هيجة العبد» من الناحية الجنوبية للمدينة.
في سياق آخر، أعلنت البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة «أونمها»، أمس، مقتل وإصابة 10 مدنيين في محافظة الحديدة «غربي اليمن»، جراء الألغام الأرضية والمتفجرات، خلال مايو الماضي.  وقالت في تقرير لها «خلال شهر مايو 2023، سجلت بعثة أونمها 10 ضحايا في صفوف المدنيين في الحديدة جراء الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب، ما يشكل انخفاضاً بنسبة 68% مقارنة بشهر مايو 2022، وبنسبة 23% عن الشهر السابق 2023م».
 وبحسب التقرير، فإن 4 مدنيين سقطوا قتلى، فيما أصيب 6 آخرون، خلال مايو الفائت، وسجلت الحوادث بشكل رئيسي في مديريات «الدريهمي، بيت الفقيه، التحيتا».
 وكانت البعثة أعلنت مقتل 6 مدنيين وإصابة 7 آخرين خلال أبريل الماضي، جراء الألغام ومخلفات الحرب. وتسببت تلك الألغام بمقتل وإصابة آلاف المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لاتزال مناطق واسعة ملوثة وتشكل تهديداً للمواطنين لسنوات قادمة، وفقاً للتقارير الحكومية والحقوقية.
وتعتبر جماعة الحوثي هي الجهة الوحيدة المتورطة في زراعة الألغام في اليمن، وبحسب تقارير رسمية وحقوقية، فقد زرع الحوثي أكثر من مليوني لغم مختلفة الأشكال والأحجام في مناطق شاسعة باليمن.

اليمن
الحوثيون
تعز
الحوثي
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
المدينة المستدامة في دبي.. نموذج ملهم لمدن المستقبل الذكية
الإمارات
المدينة المستدامة في دبي.. نموذج ملهم لمدن المستقبل الذكية والصديقة للبيئة
اليوم 14:15
«الفرسان» يستضيف الوحدات 15 أغسطس في «تمهيدي الأبطال»
الرياضي
«الفرسان» يستضيف الوحدات 15 أغسطس في «تمهيدي الأبطال»
اليوم 14:00
بلينكن
عربي ودولي
بلينكن: الولايات المتحدة ستقدم مساعدة اقتصادية جديدة لأوكرانيا
اليوم 13:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©