مصرع 7 أشخاص جراء الأمطار الغزيرة في باكستان

إسلام أباد (وكالات)

لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب العشرات، جراء الأمطار الغزيرة التي يشهدها إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان.

وذكرت صحيفة «دون» الباكستانية، أمس، أن الأمطار الغزيرة أثرت سلباً على الحياة في مدينتي بانو وبيشاور التابعتين للإقليم.

وأوضحت، أن الحوادث المختلفة التي سببتها الأمطار أودت بحياة 5 أشخاص في بانو وشخصين في بيشاور.

وأضافت الصحيفة، أن الحوادث أسفرت عن إصابة 72 شخصاً أيضاً في أنحاء مختلفة من الإقليم.

وضربت أمطار غزيرة مصحوبة برياح عاتية 3 مقاطعات بالمنطقة ابتداءً من الأحد الماضي، ملحقة أضراراً بعدة منازل إلى جانب التسبب بفيضانات في المدن وتعطل شبكة الاتصالات في المنطقة. إلى ذلك، تستعد باكستان لموجة من الطقس الحار، حيث من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة لتصل إلى 50 درجة مئوية في أكثر أقاليم البلاد اكتظاظاً بالسكان، حيث طُلب من المواطنين البقاء في المنزل لتجنب الحرارة العالية.