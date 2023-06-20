الأربعاء 21 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

مصرع 7 أشخاص جراء الأمطار الغزيرة في باكستان

أرشيفية
21 يونيو 2023 00:37

إسلام أباد (وكالات)

أخبار ذات صلة
ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار في البرازيل
باكستان تلاحق «تجّار البشر»

لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب العشرات، جراء الأمطار الغزيرة التي يشهدها إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان.
وذكرت صحيفة «دون» الباكستانية، أمس، أن الأمطار الغزيرة أثرت سلباً على الحياة في مدينتي بانو وبيشاور التابعتين للإقليم.
وأوضحت، أن الحوادث المختلفة التي سببتها الأمطار أودت بحياة 5 أشخاص في بانو وشخصين في بيشاور.
وأضافت الصحيفة، أن الحوادث أسفرت عن إصابة 72 شخصاً أيضاً في أنحاء مختلفة من الإقليم.
وضربت أمطار غزيرة مصحوبة برياح عاتية 3 مقاطعات بالمنطقة ابتداءً من الأحد الماضي، ملحقة أضراراً بعدة منازل إلى جانب التسبب بفيضانات في المدن وتعطل شبكة الاتصالات في المنطقة.  إلى ذلك، تستعد باكستان لموجة من الطقس الحار، حيث من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة لتصل إلى 50 درجة مئوية في أكثر أقاليم البلاد اكتظاظاً بالسكان، حيث طُلب من المواطنين البقاء في المنزل لتجنب الحرارة العالية.

باكستان
أمطار غزيرة
بيشاور
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
المدينة المستدامة في دبي.. نموذج ملهم لمدن المستقبل الذكية
الإمارات
المدينة المستدامة في دبي.. نموذج ملهم لمدن المستقبل الذكية والصديقة للبيئة
اليوم 14:15
«الفرسان» يستضيف الوحدات 15 أغسطس في «تمهيدي الأبطال»
الرياضي
«الفرسان» يستضيف الوحدات 15 أغسطس في «تمهيدي الأبطال»
اليوم 14:00
بلينكن
عربي ودولي
بلينكن: الولايات المتحدة ستقدم مساعدة اقتصادية جديدة لأوكرانيا
اليوم 13:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©