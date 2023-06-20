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"الغذاء العالمي" يقدم مساعدات إنسانية لأكثر من مليون شخص في السودان

طفل يحمل أكياس الخبز وهو يسير في أحد شوارع الخرطوم
20 يونيو 2023 21:53

أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أنه تم تقديم مساعدات غذائية طارئة لأكثر من مليون شخص في السودان خلال الأسابيع الستة الماضية، مشيراً إلى أنه يوسع نطاق توزيع المواد الغذائية بسرعة؛ بهدف تقديم المساعدة المنقذة للحياة إلى الناس في 14 من أصل 18 ولاية فى ظل استمرار القتال وتدهور الوضع الإنساني.

وأوضح المدير القطري للبرنامج في السودان إيدى رو في تصريح اليوم، أن الاحتياجات الإنسانية وصلت إلى مستويات قياسية، مع عدم وجود أي مؤشر على انتهاء الصراع.

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وأضاف: يفعل برنامج الأغذية العالمي كل ما هو ممكن لتقديم المساعدة المنقذة للحياة لملايين الأشخاص في السودان، وآلاف آخرين ممن فروا إلى البلدان المجاورة، لكننا لا نستطيع القيام بذلك بمفردنا، يجب على العالم الآن أن يتكاتف لتوفير الموارد لدعم شعب السودان في وقت الحاجة.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن برنامج الأغذية العالمي يوسع نطاق عملياته لدعم 5.9 ملايين من المتضررين من النزاع فى جميع أنحاء السودان على مدى الأشهر الستة المقبلة، ويحتاج البرنامج بشكل عاجل إلى 409 ملايين دولار لهذا الغرض.

المصدر: وكالات
السودان
الخرطوم
برنامج الأغذية العالمي
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