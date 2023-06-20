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أوكرانيا تتلقى مساعدات بقيمة 50 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تعقد مؤتمراً صحفياً في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل
20 يونيو 2023 21:04

كشفت خطط جديدة قدمتها المفوضية الأوروبية في بروكسل اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا ستحصل على 50 مليار يورو (65ر54 مليار دولار) في شكل قروض ومنح من الاتحاد الأوروبي خلال الأعوام  2024-2027.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للصحفيين اليوم الثلاثاء، إن المساعدة المالية تستهدف توفير منظور وإمكانية للتنبؤ لأوكرانيا.

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وقدم الاتحاد الأوروبي حتى الآن مساعدات اقتصادية وإنسانية وعسكرية تبلغ قيمتها نحو 70 مليار يورو، وذلك بحسب بيانات المفوضية. ويخضع الدعم المالي الجديد لموافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة والبرلمان الأوروبي.

المصدر: وكالات
الاتحاد الأوروبي
مساعدات
أوكرانيا
المفوضية الأوروبية
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