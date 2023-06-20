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السعودية تطلق خدمات إلكترونية لخدمة الحجاج

السعودية تطلق خدمات إلكترونية لخدمة الحجاج
20 يونيو 2023 14:37

 هيأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ضمن جهودها لرقمنة وتعزيز التطبيقات الحديثة، أكثر من 14 خدمة إلكترونية لخدمة ضيوف الرحمن في موسم حج 1444هـ، منها تطبيق تنقل، وتطبيق لوامع الأذكار، والمصحف الشريف، وغيرها من التطبيقات والروبوتات الذكية التي تعمل على تهيئة البيئة الإيمانية لضيوف الرحمن.

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وحرصت الرئاسة على تسخير مواقع التواصل الاجتماعي، للتواصل على ضيوف الرحمن والتواصل الفاعل معهم، وتعريفهم بالخدمات والبرامج والمبادرات المعدة لهم، من خلال حساباتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومد جسور التواصل مع مختلف الوسائل الإعلامية، الأمر الذي نتج عنه سلسلة من الأفلام الوثائقية، والبرامج التلفزيونية والإذاعية، التي تستعرض جهود المملكة في الحرمين الشريفين، وتسهم في توعية القاصد الكريم خلال فترة زيارته للحرمين الشريفين، وكذلك سلسلة من المعارض المتنقلة والثابتة والافتراضية التي تهدف لإثراء تجربة القاصدين، وتعميق الأثر الروحي لهم خلال رحلتهم التعبدية.

المصدر: وكالات
الحج
المسجد الحرام
المسجد النبوي
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