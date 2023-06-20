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قتلى وجرحى في هجوم مسلح بالإكوادور

قتلى وجرحى في هجوم مسلح بالإكوادور
20 يونيو 2023 10:38

قتل ستة أشخاص وجرح ثمانية على الأقل في هجوم مسلح الاثنين في مدينة غواياكيل الساحلية في الإكوادور هو الثاني منذ مطلع يونيو، على ما أعلنت سلطات المدينة.
وقال الكولونيل مارسيلو كاستيّو قائد شرطة منطقة جنوب غواياكيل، إن الهجوم أدى إلى مقتل ستة أشخاص. وأوضحت النيابة العامة في وقت لاحق أن الهجوم أدى أيضاً إلى سقوط ثمانية جرحى نقلوا إلى المستشفيات.
ولم يوقف أي مشتبه به، على ما أفادت النيابة العامة.

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وأوضح الكولونل كاستيّو أن الهجوم وقع الاثنين في حي شعبي في المدينة، مشيراً إلى أن أكثر من عشرة أشخاص كانوا في الشارع "عندما وصلت سيارة سوداء وترجل منها أربعة إلى خمسة أشخاص" واطلقوا النار.

 وقد رصد المحققون 132 رصاصة في مكان الجريمة.


المصدر: وكالات
الإكوادور
هجوم مسلح
هجوم
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