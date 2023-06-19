الثلاثاء 20 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بايدن: علاقاتنا مع الصين تمضي في الطريق الصحيح

الرئيس الأميركي جو بايدن
20 يونيو 2023 01:17

عبر الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، عن اعتقاده بأن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين تمضي في "الطريق الصحيح".
وقال بايدن، في تعليقه على العلاقات الأميركية-الصينية "نحن على الطريق الصحيح".
لكن بايدن أشاد بوزير الخارجية الأميركي وقال إنه قام بعمل رائع خلال زيارته.
واتفقت الصين والولايات المتحدة، الاثنين، على تحقيق الاستقرار في علاقاتهما حتى لا يتحول التنافس إلى صراع.
كانت كارين جان-بيير، المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت، في وقت سابق، إن الوزير بلينكن أجرى محادثات بناءة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ومسؤولين آخرين خلال زيارته التي كانت خطوة جيدة للعلاقات الأميركية-الصينية.
وأضافت جان-بيير أن الوزير شدد على أهمية الحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة خلال زيارته التي استمرت يومين، وأكد على أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام السبل الدبلوماسية لطرح مخاوفها، وكذلك لتحقيق التعاون مع الصين.

أخبار ذات صلة
الرئيس الصيني: العالم بحاجة إلى علاقات مستقرة بين بكين وواشنطن
علي يوسف السعد يكتب: سافر معي إلى شنغهاي
المصدر: آ ف ب
جو بايدن
الصين
الولايات المتحدة
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
زيادة واردات الصين من النفط الروسي في أبريل
الاقتصادي
النفط يهبط بفعل توقعات بضعف الطلب
اليوم 22:26
ثنائية لخيول الإمارات في افتتاح «رويال أسكوت»
الرياضي
ثنائية لخيول الإمارات في افتتاح «رويال أسكوت»
اليوم 22:22
طفل يحمل أكياس الخبز وهو يسير في أحد شوارع الخرطوم
عربي ودولي
"الغذاء العالمي" يقدم مساعدات إنسانية لأكثر من مليون شخص في السودان
اليوم 21:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©