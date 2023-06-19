بايدن: علاقاتنا مع الصين تمضي في الطريق الصحيح

عبر الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، عن اعتقاده بأن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين تمضي في "الطريق الصحيح".

وقال بايدن، في تعليقه على العلاقات الأميركية-الصينية "نحن على الطريق الصحيح".

لكن بايدن أشاد بوزير الخارجية الأميركي وقال إنه قام بعمل رائع خلال زيارته.

واتفقت الصين والولايات المتحدة، الاثنين، على تحقيق الاستقرار في علاقاتهما حتى لا يتحول التنافس إلى صراع.

كانت كارين جان-بيير، المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت، في وقت سابق، إن الوزير بلينكن أجرى محادثات بناءة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ومسؤولين آخرين خلال زيارته التي كانت خطوة جيدة للعلاقات الأميركية-الصينية.

وأضافت جان-بيير أن الوزير شدد على أهمية الحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة خلال زيارته التي استمرت يومين، وأكد على أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام السبل الدبلوماسية لطرح مخاوفها، وكذلك لتحقيق التعاون مع الصين.