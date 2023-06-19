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المبعوث الأممي إلى ليبيا: قوانين الانتخابات المقترحة غير كافية

عبد الله باتيلي
20 يونيو 2023 01:17

حسن الورفلي (بنغازي)

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اعتبر عبد الله باتيلي مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، أمس، أن قوانين الانتخابات التي اقترحتها لجنة من المجلسين التشريعيين بالبلاد هذا الشهر لم تحل القضايا الخلافية، وليست كافية للسماح بإجراء انتخابات.
وركزت الدبلوماسية الدولية على التشجيع من أجل إجراء انتخابات وطنية لحسم الأزمة الليبية المستمرة منذ سنوات، لكن المؤسسات الليبية القائمة لم تتوصل إلى اتفاق حول القواعد الانتخابية.
وقال باتيلي أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: إن القوانين الانتخابية المقترحة التي وافقت عليها هذا الشهر لجنة «6+6» المكونة من الهيئتين التشريعيتين في ليبيا تمثل «خطوة مهمة إلى الأمام». لكنه أضاف أنها «غير كافية لتسوية المواضيع الأكثر إثارة للخلاف والتمكين من إجراء انتخابات ناجحة»، محذراً من أنها قد «تؤدي إلى أزمة جديدة».
وقال إن القوانين المقترحة تنطوي على أمور شائكة، مثل الخلاف حول أهلية المرشحين للرئاسة، واشتراط تشكيل حكومة مؤقتة جديدة قبل أي تصويت.

عبد الله باتيلي
ليبيا
الانتخابات الليبية
الأزمة الليبية
الأمم المتحدة
مجلس الأمن الدولي
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