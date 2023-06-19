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الكرملين: سنبقى على اتصال مع بعثة السلام الأفريقية حول أوكرانيا

الكرملين: سنبقى على اتصال مع بعثة السلام الأفريقية حول أوكرانيا
20 يونيو 2023 01:18

موسكو (وكالات)

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قال الكرملين، أمس، إنه سيبقى على تواصل مع مجموعة الدول الأفريقية التي تسعى للتوسط في حل الأزمة مع أوكرانيا، لا سيما خلال القمة الروسية الأفريقية المقررة الشهر المقبل، وإن بعضاً من الأفكار المقترحة يمكن تنفيذها. وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت لوفد من 7 دول أفريقية زاره في سان بطرسبرج قائمة بأسباب اعتقاده بأن العديد من مقترحاتهم غير موفقة، منتقداً خطة رفضتها بالفعل كييف إلى حد كبير. وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين لصحفيين، أمس، إن المحادثات مع الوفد ستستمر، إذ إن بعض اقتراحاته قابلة للتطبيق نظرياً، لكنه لم يذكر الاقتراحات المشار إليها. وأضاف: «عموماً، سيستمر الحوار مع الأفارقة».

الكرملين
أوكرانيا
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روسيا وأوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
الدول الأفريقية
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