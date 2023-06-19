الرئيس الصيني: العالم بحاجة إلى علاقات مستقرة بين بكين وواشنطن

بكين (وكالات)

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، أمس، إن العالم بحاجة إلى علاقات «صينية - أميركية» مستقرة بشكل عام بين الجانبين.

ونقلت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية عن الرئيس جين بينغ قوله، خلال تصريحات أدلى بها أثناء اجتماعه مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بكين: إن «الصين تحترم المصالح الأميركية ولا تسعى لتحديها أو إزاحتها».

وذكر الرئيس الصيني أنه «على الولايات المتحدة المعاملة بالمثل واحترام الصين وعدم الإضرار بالحقوق والمصالح المشروعة لها». وأضاف أن «الصين لطالما تأمل في رؤية علاقات صينية - أميركية سليمة ومستقرة وتؤمن بأن البلدين يمكنهما التغلب على مختلف الصعوبات وإيجاد الطريق الصحيح للتوافق على أساس الاحترام المتبادل والتعاون المربح والتعايش السلمي».