تعهدات دولية بتقديم 1.5 مليار دولار لدعم السودان

أحمد عاطف، وكالات (جنيف، الخرطوم)

تعهدت دول ومنظمات مشاركة في مؤتمر مانحي السودان والذي تستضيفه جنيف، أمس، بتقديم نحو 1.5 مليار دولار مساعدات إنسانية ومالية يحتاج إليها سكان البلاد التي تعيش أزمةً إنسانيةً، ونزاعاً مسلحاً منذ 15 أبريل الماضي.

ويُعقد مؤتمر لدعم الاستجابة الإنسانية للأزمة في السودان برئاسة السعودية وقطر ومصر وألمانيا والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وقال منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن جريفيث في ختام المؤتمر: «أعلن مانحون عن قرابة 1.5 مليار دولار للاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة».

ووجّهت الأمم المتحدة نداءين لمعالجة الأزمة عبر الاستجابة الإنسانية داخل السودان والاستجابة لاحتياجات اللاجئين في الدول المجاورة، معلنة عن حاجتها إلى 3 مليارات دولار هذا العام.

وذكر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في كلمة له خلال المؤتمر، أن «الشعب السوداني يتطلع إلى ما سيسفر عنه مؤتمر المانحين من تعهدات يَطمح أن يتم تقديمها عاجلاً لتعينه على مواجهة التحديات الإنسانية والظروف القاسية التي يعيشها، خاصة مع تفاقم المعاناة بسبب الأحداث التي يشهدها السودان». ولفت إلى أن بلاده استضافت أطراف النزاع في جدة في مايو الماضي بمبادرة سعودية - أميركية لحث طرفي الصراع على الحوار، وخفض مستوى التصعيد في السودان. وذكر أن الرياض «لم تدخر جهداً في دعم الشعب السوداني منذ بداية الأزمة، إذ أعلنت تقدم مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية».

ولفت إلى أن المركز قام بتسيير جسر جوي وصل إلى 13 طائرة، وكذلك جسر بحري وصل إلى باخرتين حملتا على متنيهما المواد الغذائية والصحية والإيوائية، وغيرها من الاحتياجات، بالإضافة إلى إطلاق حملة شعبية.

وأضاف أن «المملكة بادرت منذ بداية الأزمة السودانية بتنفيذ أول عمليات إجلاء بحري للعالقين في السودان من المواطنين ورعايا الدول الشقيقة، ما أسهم في إنقاذ 8455 شخصاً من 110 دولة».

من جهته، تعهد الاتحاد الأوروبي في بيان بتقديم 190 مليون يورو مساعدات إنسانية وتنموية إلى السودان، مشيراً إلى أن 52 مليون يورو من المساعدات لدعم الفئات الأكثر ضعفاً في الأزمة التي تشهدها البلاد منذ 15 أبريل الماضي، بالإضافة إلى 8 ملايين يورو لدعم دول جوار السودان في التعامل مع وصول النازحين الفارين من القتال. كما سيتم تخصيص 130 مليون يورو، لمجالات التعاون الإنمائي، ودعم الأمن الغذائي والصحة للأشخاص الأكثر ضعفاً، بحسب البيان الأوروبي.

وفي السياق، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن مصر تؤكد تضامنها مع الشعب السوداني لتجاوز المحنة الراهنة، لافتاً إلى أنها لن تدخر جهداً لمساعدة الشعب السوداني وتمكينه من الحصول على ما يستحقه من حياة كريمة في دولة آمنة ومستقرة.

وذكر أن مصر قدمت 300 طن من المساعدات الطبية والغذائية العاجلة، بالإضافة إلى تسهيل إجلاء نحو 10 آلاف أجنبي من العاملين في البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية واستقبال نحو ربع مليون سوداني، أي ما يعادل 60% من إجمالي الفارين من أعمال العنف.

وحث وزير الخارجية المصري، المجتمع الدولي، على ضرورة توفير المساعدات الإغاثية العاجلة للسودان، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات تنموية لدعم صمود المجتمعات المضيفة للأشقاء السودانيين في دول الجوار وتحقيق التعايش السلمي والتناغم المجتمعي فيها. وأشار إلى أن القاهرة «تستمر في توفير موارد ضخمة، لضمان تشغيل المعابر الحدودية بشكل دائم».

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أعرب عن قلقه إزاء البعد العرقي للعنف في ولاية غرب دارفور بالسودان، محذراً من أن مهاجمة المدنيين على أساس انتماءاتهم العرقية «قد يرقى لحد الجرائم ضد الإنسانية».

وأضاف جوتيريش، خلال الفعالية: «أنا قلق على وجه الخصوص بشأن أنباء وقوع عنف جنسي وعلى أساس النوع، وكذلك إزاء البعد العرقي للعنف في الجنينة».

وأشار إلى أن العنف ضد عمال المساعدات والهجمات على البنية التحتية المدنية والإمدادات الإنسانية، يجب أن يتوقف.

وفي السياق، قالت مسؤولة الاتصال في برنامج الأغذية العالمي والمتحدثة باسم البرنامج في السودان ليني كينزلي، إن البرنامج يعمل في السودان رغم التحديات التي وصفتها بـ«الكبيرة والخطيرة» التي يواجهونها، لافتةً إلى أن البرنامج يركز على تكثيف المساعدات الغذائية الطارئة لحوالي 6 ملايين شخص.

وذكرت كينزلي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، أن برنامج الأغذية العالمي حتى الآن قام بدعم 785 ألف شخص بالغذاء والمساعدات الطارئة في 13 ولاية من أصل 18، بما في ذلك الخرطوم، حيث تم دعم نحو 20 ألف شخص بالغذاء بشكل طارئ.

ووصفت المتحدثة باسم البرنامج في السودان الأوضاع هناك بـ«الصعبة للغاية»، لا سيما أن الوصول إلى تلك المناطق يمثل تحدياً كبيراً لفرق البرنامج.

وناشدت طرفي النزاع على وجه السرعة وقف إطلاق النار لتمكين وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن.