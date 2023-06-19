«الجامعة» تؤكد الالتزام بدعم تحقيق أمن السودان واستقراره

القاهرة (الاتحاد)

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط أمس، التزام الجامعة بالعمل على استقرار السودان وسلامة أراضيه والحفاظ على مقدرات الشعب السوداني وحماية مؤسساته واستعدادها لتقديم أشكال الدعم كافة لتحقيق أمن السودان واستقراره. ونقل بيان صادر عن الجامعة عن أبوالغيط تأكيده لدى استقباله نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار ضرورة تضافر جهود العمل الدولي والمبادرات الدولية للعمل على تحقيق مصلحة السودان وشعبه بالتعاون والتنسيق مع الحكومة السودانية. وشدد أبوالغيط على أهمية العمل من أجل التوصل إلى ترتيبات تتيح التعامل مع الوضع الإنساني المتدهور في المناطق التي تشهد اشتباكات مسلحة عبر الهدنة التي يتم الاتفاق عليها خلال اجتماعات جدة.

ودعا إلى ضرورة العمل الجاد لتحقيق مزيد من التناغم بين هذه المبادرات، مشيراً إلى أن الجامعة العربية ستعرض أفكاراً في هذا الشأن على الجهات المختلفة.

وذكر البيان أن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني أطلع أبوالغيط على مستجدات الوضع الحالي في السودان، بما في ذلك الوضع الميداني والتحديات التي تواجهها القوات المسلحة السودانية في استعادة الأمن والسيطرة داخل العاصمة الخرطوم إضافة إلى الوضع الإنساني الكارثي الذي نتج عن الاقتتال الدائر.

وأشار عقار، خلال اللقاء، إلى تعثر المبادرات الدولية والإقليمية في التوصل إلى تسوية للنزاع، مشدداً على ضرورة تناسق العمل الدولي والإقليمي بما يحافظ على سلامة السودان واستقراره ووحدته بعيداً عن التجاذبات والتنافس. كما أكد عقار أهمية الدور الذي تضطلع به الجامعة العربية في هذا الخصوص والحاجة للدعم العربي للمؤسسات الشرعية في بلاده.