الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

الكويت (الاتحاد)

أدى أعضاء خامس حكومة للشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح في الكويت، أمس، اليمين الدستورية، بينهم 6 وجوه جديدة أبرزهم وزير للدفاع ووزيرة واحدة.

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية «كونا»، غداة صدور مرسوم بتشكيل الحكومة، وقبيل ساعات من انعقاد أول جلسة للبرلمان المنتخب الجديد اليوم الثلاثاء.

ووفق الوكالة الأنباء الكويتية، أدى رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة الجديدة الـ15 اليمين الدستورية أمام نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح بقصر «بيان» في العاصمة الكويت. وقال ولي العهد في كلمة: «أمامكم مسؤوليات وواجبات تتطلب العمل الدؤوب لمواصلة مسيرة الإصلاح، وعليكم مع بدء مرحلة جديدة من العمل الوزاري الوعي الكامل واليقظة التامة». وطالب بـ«وضع مصلحة الكويت في المقام الأول وفوق كل اعتبار وبذل قصارى الجهود باتزان وحكمة والالتزام بالثوابت الوطنية».

من جانبه، قال رئيس الوزراء في كلمة أيضا: «نعاهد بأن نكون أهلاً للثقة الغالية في حمل المسؤولية في هذه المرحلة الهامة من تاريخ وطننا الغالي، واضعين نصب أعيننا عدد القضايا العالقة وحجم التحديات الجسام التي تستوجب مواجهتها».

وتضمنت الحكومة الجديدة إضافة إلى رئيسها، 15 وزيراً، بينهم 4 نواب لرئيس الوزراء، و9 وزراء من الحكومة الماضية، في وقت دخل 6 جدد وغادر 5 من الحكومة السابقة.