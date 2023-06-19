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إصابة طيارين أردنيين بتحطم مروحية عسكرية أثناء تدريب

أرشيفية
20 يونيو 2023 01:18

عمّان (الاتحاد)

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أعلن الجيش الأردني، أمس، إصابة طيارين اثنين جراء تحطم مروحية عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي أثناء رحلة تدريبية.
وقال مصدر عسكري في بيان نشره الجيش الأردني على موقعه الرسمي، إن «طائرة مروحية عسكرية من نوع كوبرا تابعة لسلاح الجو الملكي تحطمت أثناء رحلة تدريبية».
ولفت البيان إلى أن «الطائرة تحطمت عقب هبوطها اضطرارياً في منطقة البقعة قرب العاصمة عمان، من دون حدوث إصابات في المدنيين».
وذكر أنه نتج عن الحادث إصابة طيارين اثنين، وتم إخلاؤهما إلى مدينة الحسين الطبية في عمان، مشيراً إلى أن حالتهما الصحية العامة «متوسطة».

الجيش الأردني
الأردن
تحطم مروحية
تحطم طائرة عسكرية
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