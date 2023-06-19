الثلاثاء 20 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

السعودية تطلق خدمات إلكترونية لخدمة الحجاج

ضيوف الرحمن يؤدون صلاة العشاء في المسجد الحرام (رويترز)
20 يونيو 2023 01:18

الرياض (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يعزون خادم الحرمين في وفاة الأمير طلال بن فهد
"مطار أبوظبي الدولي" يعلن جاهزيته لموسم الحج

أطلق وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مجموعة من الخدمات الإلكترونية الجديدة التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات التي تقدمها الوزارة للمستفيدين، وتلبية احتياجات منسوبي الوزارة والمتعاملين مع هذه الخدمات داخل المملكة وخارجها، وخاصة الحجاج والمعتمرين. وتشمل الخدمات الإلكترونية الجديدة، منصة تراسل للتعاملات الإلكترونية لفروع الوزارة، والمشاريع المساندة لها، بما في ذلك منصة إدارة التقارير، وخدمة ذكاء الأعمال، وتطبيق تراسل على الأجهزة الذكية، ومساحة عمل المسؤولين، وخدمة التصديق الرقمي.
كما تم إطلاق تطبيق «التوعية الشرعية»، الذي يهتم بتوعية زوار بيت الله الحرام بالأحكام الشرعية المتعلقة بأداء النسك، إضافة إلى تطبيق الوزارة الرسمي «رشد» لتوفير الكتب الإلكترونية الموثوقة، وتم تكامله مع خدمة المكتبة الإلكترونية الموجودة على منصات المكتبة المنتشرة في المواقيت والمنافذ، ومن خلال موقع المكتبة على شبكة الإنترنت.
وأشار الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، إلى أن هذه الخدمات الإلكترونية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات التي تقدمها الوزارة، وتحقيق الجودة في تبادل المعلومات، وأتمتة الأعمال الإدارية والتطوير المستمر والوصول إلى بيئة عمل رقمية.
وتستخدم هذه الخدمات التقنيات الحديثة لخدمة ضيوف الرحمن، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030، والتي تسعى إلى تطوير البنية التحتية الرقمية في المملكة وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا في جميع القطاعات.
وفي السياق، تتخذ الجهات العاملة ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن في المدينة المنورة طابعاً تنظيمياً في تقديم خدماتها الميدانية بهدف الارتقاء بمستوى جودة أعمالها المقدّمة للمستفيدين من الحجاج عبر إطلاق مبادرات نوعية تهدف إلى تنسيق العمل وتقييمه وتطويره في الجوانب التنظيمية والتوعوية والصحية والإرشادية.
وتباشر العديد من الجهات تنفيذ مبادرات ميدانية ضمن منظومة مبادرات «خير المدينة» تبدأ باستقبال الحجاج والزائرين عند وصولهم عبر المنافذ الجوية والبرية، وترافقهم في المواقع كافة التي يرتادونها، لتشمل المسجد النبوي والجوامع الكبرى والمزارات التاريخية والمرافق العامة والميادين والساحات المحيطة بالمسجد النبوي، ومواقع ومحطات التفويج، والإسكان.

السعودية
الحجاج
حجاج بيت الله
حجاج
الحج
ضيوف الرحمن
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
زيادة واردات الصين من النفط الروسي في أبريل
الاقتصادي
النفط يهبط بفعل توقعات بضعف الطلب
اليوم 22:26
ثنائية لخيول الإمارات في افتتاح «رويال أسكوت»
الرياضي
ثنائية لخيول الإمارات في افتتاح «رويال أسكوت»
اليوم 22:22
طفل يحمل أكياس الخبز وهو يسير في أحد شوارع الخرطوم
عربي ودولي
"الغذاء العالمي" يقدم مساعدات إنسانية لأكثر من مليون شخص في السودان
اليوم 21:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©