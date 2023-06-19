السعودية تطلق خدمات إلكترونية لخدمة الحجاج

الرياض (الاتحاد)

أطلق وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مجموعة من الخدمات الإلكترونية الجديدة التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات التي تقدمها الوزارة للمستفيدين، وتلبية احتياجات منسوبي الوزارة والمتعاملين مع هذه الخدمات داخل المملكة وخارجها، وخاصة الحجاج والمعتمرين. وتشمل الخدمات الإلكترونية الجديدة، منصة تراسل للتعاملات الإلكترونية لفروع الوزارة، والمشاريع المساندة لها، بما في ذلك منصة إدارة التقارير، وخدمة ذكاء الأعمال، وتطبيق تراسل على الأجهزة الذكية، ومساحة عمل المسؤولين، وخدمة التصديق الرقمي.

كما تم إطلاق تطبيق «التوعية الشرعية»، الذي يهتم بتوعية زوار بيت الله الحرام بالأحكام الشرعية المتعلقة بأداء النسك، إضافة إلى تطبيق الوزارة الرسمي «رشد» لتوفير الكتب الإلكترونية الموثوقة، وتم تكامله مع خدمة المكتبة الإلكترونية الموجودة على منصات المكتبة المنتشرة في المواقيت والمنافذ، ومن خلال موقع المكتبة على شبكة الإنترنت.

وأشار الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، إلى أن هذه الخدمات الإلكترونية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات التي تقدمها الوزارة، وتحقيق الجودة في تبادل المعلومات، وأتمتة الأعمال الإدارية والتطوير المستمر والوصول إلى بيئة عمل رقمية.

وتستخدم هذه الخدمات التقنيات الحديثة لخدمة ضيوف الرحمن، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030، والتي تسعى إلى تطوير البنية التحتية الرقمية في المملكة وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا في جميع القطاعات.

وفي السياق، تتخذ الجهات العاملة ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن في المدينة المنورة طابعاً تنظيمياً في تقديم خدماتها الميدانية بهدف الارتقاء بمستوى جودة أعمالها المقدّمة للمستفيدين من الحجاج عبر إطلاق مبادرات نوعية تهدف إلى تنسيق العمل وتقييمه وتطويره في الجوانب التنظيمية والتوعوية والصحية والإرشادية.

وتباشر العديد من الجهات تنفيذ مبادرات ميدانية ضمن منظومة مبادرات «خير المدينة» تبدأ باستقبال الحجاج والزائرين عند وصولهم عبر المنافذ الجوية والبرية، وترافقهم في المواقع كافة التي يرتادونها، لتشمل المسجد النبوي والجوامع الكبرى والمزارات التاريخية والمرافق العامة والميادين والساحات المحيطة بالمسجد النبوي، ومواقع ومحطات التفويج، والإسكان.