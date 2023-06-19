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فرنسا تسلم أوكرانيا نظام دفاع أرض-جو متطوراً

نظام "سامب-تي" للدفاع الجوي
20 يونيو 2023 00:35

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، أن أوكرانيا تسلمت نظام دفاع أرض-جو متوسط المدى من طراز «سامب-تي» من صنع فرنسي إيطالي، وباتت تستعمله.
جاء هذا الإعلان بعد أربعة أشهر من تعهد باريس بمنح كييف هذا النظام.
وكانت باريس قد أعلنت في مطلع فبراير الماضي أنها ستسلم كييف هذا النظام المعادل لنظام «باتريوت» الأميركي.
وقال ماكرون، في خطاب في العاصمة باريس حول الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي الأوروبي، «يسعدني أن أعلمكم مع زميلتي الإيطالية جورجيا ميلوني أن سامب-تي الفرنسي-الإيطالي نُشر ويعمل الآن في أوكرانيا».
كان عسكري فرنسي قد قال في رومانيا في ديسمبر إنه بوساطة هذا النظام وراداره وقاذفاته المسلحة بثمانية صواريخ «أستر» بمدى يصل إلى 100 كيلومتر تقريبا «يمكننا مواجهة مجموعة واسعة من التهديدات الجوية: الصواريخ البالستية قصيرة المدى والطائرات المقاتلة والمروحيات والطائرات بالمسيّرة وحتى صواريخ كروز».
تطالب كييف، منذ أشهر، بتعزيز دفاعاتها الجوية.
ونشر نظام «سامب-تي مامبا» أيضا في رومانيا لحماية مدينة «كونستانتا» الاستراتيجية المطلة على البحر الأسود.

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