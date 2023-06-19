فتح باب التسجيل في الانتخابات المحلية بالعراق

هدى جاسم (بغداد)

حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أمس، موعد فتح باب التسجيل للأحزاب الراغبة بالمشاركة بانتخابات مجالس المحافظات.

وذكرت المفوضية في بيان أن ذلك سيكون من مطلع الشهر المقبل حتى نهايته.

وكانت المفوضية، قد أجازات لـ268 حزباً سياسياً جرى تسجيلها كـ«كيانات سياسية»، في إطار الاستعداد للمشاركة بالانتخابات.

ووفقاً للمتحدثة الرسمية باسم المفوضية، جمانة الغلاي، فإنّ عدد الأحزاب التي أجازتها المفوضية خلال الفترة الأخيرة، بلغ 268 حزباً، فيما بلغ عدد الأحزاب قيد التأسيس 61 حزباً سياسياً، مضيفةً: «مجلس المفوضين رفض طلبات تسجيل 151 حزباً لعدم استكمال الأوليات أو متطلبات العمل، ما أدى إلى تجاوز المدة القانونية الممنوحة لها في توفير المتطلبات».

وأوضحت أنّ الأرقام الحالية هي مجموع مخرجات إجراءات المفوضية منذ تأسيس دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية عام 2015 ولغاية الأن، لافتة إلى أنّ 18 حزباً تقدمت بسحب طلبات التأسيس، فيما حلت 3 أحزاب نفسها، بالإضافة إلى 3 أحزاب جمدت نشاطاتها.