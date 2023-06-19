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البيت الأبيض يعلّق على زيارة بلينكن إلى الصين

الرئيس الصيني يستقبل وزير الخارجية الأميركي
19 يونيو 2023 23:45

علّق البيت الأبيض، اليوم الاثنين، على نتائج زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى الصين.
وقالت كارين جان-بيير، المتحدثة باسم الرئيس الأميركي جو بايدن إن الوزير بلينكن أجرى محادثات بناءة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ومسؤولين آخرين خلال زيارته التي كانت خطوة جيدة للعلاقات الأميركية-الصينية.
وأضافت جان-بيير أن الوزير الأميركي شدد على أهمية الحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة خلال زيارته التي استمرت يومين، وأكد على أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام السبل الدبلوماسية لطرح مخاوفها، وكذلك لتحقيق التعاون مع الصين.
وبدأ بلينكن، أمس الأحد، زيارة إلى الصين هي الأولى لمسؤول أميركي كبير منذ 5 سنوات.
التقى بلينكن، في ختام زيارته، الرئيس الصيني.
وقال شي لبلينكن، إنّ «الجانب الصيني أوضح موقفنا واتفق الجانبان على متابعة التفاهمات المشتركة التي توصلت إليها أنا والرئيس بايدن في بالي».
وأضاف شي، بحسب مشاهد بثّتها القناة الصينية التلفزيونية الرسمية، أنّ «الطرفين أحرزا تقدّماً وتوصّلا إلى أرضيّات تفاهم حول نقاط محدّدة»، معتبراً هذا الأمر «جيّداً».
وبعد المحادثات، قال بلينكن «في كلّ اجتماع، شدّدتُ على أنّ المشاركة المباشرة والتواصل المستمر على المستويات العليا هما أفضل طريقة لإدارة الخلافات بمسؤولية، وضمان عدم تحول المنافسة إلى صراع».
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي «لقد سمعت الشيء نفسه من نظرائي الصينيين. كلانا متّفق على الحاجة إلى استقرار علاقاتنا».
والتقى بلينكن نظيره الصيني تشين قانغ، أمس الأحد، لمدة سبع ساعات ونصف الساعة. واتفق الطرفان على الإبقاء على التواصل لتجنب أي خلاف.
وأعلن البلدان أن وزير الخارجية الصيني وافق على زيارة واشنطن في وقت لاحق.

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المصدر: وكالات
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