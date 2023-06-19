ستولتنبرج يدلي بتوضيحات بشأن انضمام أوكرانيا لـ«الناتو»

أدلى ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو»، اليوم الاثنين، بتوضيحات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الحلف.

واستبعد ستولتنبرج تلبية رغبة أوكرانيا في توجيه دعوة رسمية لها بالانضمام إلى الحلف خلال قمة الحلف المزمع عقدها في العاصمة الليتوانية فيلنيوس في يوليو المقبل.

وفي أعقاب لقاء مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين، قال أمين عام الناتو «لن نناقش في قمة فيلنيوس ولا في الأعمال التحضيرية للقمة توجيه دعوة رسمية (لأوكرانيا)».

وأضاف «ما نناقشه هو كيف يمكن لنا أن نقرب أوكرانيا من الناتو».

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد مراراً، خلال الأسابيع الماضية، أنه ينتظر توجيه دعوة رسمية لبلاده بالانضمام إلى الحلف، مشيرا إلى أن غالبية السكان في أوكرانيا وفي أوروبا وفي «الناتو» لن يفهموا عدم حصول كييف خلال لقاء القمة في ليتوانيا على «دعوة مستحقة» للانضمام.

وأفاد ستولتنبرج بأنه لن يتم إجراء المزيد من النقاش حول هذا الأمر.

وقال إنه لا يمكنه استباق نتائج القمة، لكنه أشار إلى اتفاق الحلفاء في العديد من النقاط المتعلقة بأوكرانيا، وذكر أن هناك اتفاقاً على أن باب «الناتو» مفتوح، وأن أوكرانيا كانت حصلت على أفق للانضمام، وذلك خلال قمة الحلف في بوخارست عام 2008.